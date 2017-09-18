Монголия. Динозавры

Перед тем, как я расскажу о нашей почти научной экспедиции "Сердце пустыни Гоби. XXI век. 2017", я планировал ответить на коммент Любови о динозаврах... Она вернула меня к жизни и напомнила о подрастающем поколении (во многих случаях (и слава Богу) умнее нас) Многие, действительно, увлечены этой темой. Оговорюсь, я не из их числа, но ...юным сахалинцам мои блоги также показаны...:0))

Есть недалеко от Улан-Батора живописная Долина динозавров...Там и сегодня можно их повстречать...

И эта зарисовка им.

Монголию как только не называют (возвышенно, естественно)...Одно из названий - Родина динозавров. Думаю, по праву.Недалеко от Улан-Батора находится живописная Долина динозавров, в которой жители столицы с удовольствием проводят выходные...Я задумывался , почему Монголия? Динозавры жили по всей планете...Но монголы много раз видели в эрозированных оврагах в пустыне Гоби кости огромных животных и тогда считали, что это кости дракона.

Первый человек, установивший кости динозавра в Монголии, это был американский ученый Рой Чепмен Эндрьюс. Сегодня в краеведческих музеях некоторых гобийских сомонов, аймаков есть отделы с редкими палеонтологическими экспонатами.

В 1922 году научная экспедиция под руководством Роя Чепмена Эндрьюса начала работать в пустыне Гоби. Его экспедиция искала окаменевшие останки динозавров, и в результате нашла множество скелетов Протоцератопса, четвероногого травоядного динозавра, жившего 80 миллионов лет назад.

Здесь были особи разных размеров, от детенышей до взрослых, а также окаменевшие кладки яиц. Это были впервые в мире найденные яйца динозавров. До этого даже не знали, что динозавры откладывали яйца. Рядом с кладкой яиц был обнаружен окаменевший скелет хищного диозавра Овираптора, чье имя означает ворующий яйца. В 1946 году совместная монголо-советская экспедиция в долине Нэмэту в аймаке Умнуговь впервые нашла травоядного четвероногого динозавра высотой 30 метров и назвали его Нэмэгтсаурус по местности, где он был обнаружен. Потом были обнаружены такие динозавры, как хищный динозавр Тарбозавр, Таларурус с панцирем, утконосый Зауролоф. Это были удивительные открытия. В 1971 году монгольско-польская экспедиция нашла знаменитую находку в аймаке Умнуговь: окаменевшие останки протоцератопса, сцепившегося в схватке с хищным динозавром велоцираптором.

Руководитель нашей экспедиции Слава Киплюс с монгольскими красавцами...

В общем в аймаках Умнуговь, Дорноговь, в южной части аймака Баянхонгор и в некоторых местностях аймаков Дунд-говь, Говь-Алтай находят много останков динозавров. В вышеуказанных местах найденные находки различаются между собой по геологическому возрасту и виду.

Самым крупным хищным динозавром, найденным в Монголии, является Тарбозавр батаар. Это род, представленный единственным видом хищного динозавра тираннозаврида группы тероподов. На сегодняшний день более крупных хищных динозавров, чем Тарбозавр батаар в Европе и Азии не были найдены. Таробозавр батаар, динозавр под-росткового возраста, который находится во временном музее на центральной площади Улаанбаатора, достигает в длину 7 метров, в высоту 2,4 метров. Ученые посчитали, что взрослый Тарбозавр батаар был длиной 12 метров, высотой 4-5 метров, а его вес был 6 тонн. А найденные самые крупные травоядные динозавры в Монголии принадлежат к группе завроподов. Их длина достигала 20-25 метров, а вес достигал 30 тонн. Если говорить о яйцах динозавров, найденные в Монголии, то они бывают различного типа и размеров. Среди них самое большое яйцо имеет ёмкость около 1,7 литров, диаметр 18-20 сантиметров. Хищных и травоядных динозавров различают по зубам, пальцам, когтям и строением скелета, формой таза. Зуб у хищных динозавров, если посмотреть под микроскопом, напоминает ряд пилы.

Некоторые завроподы не имели зубов для пережевывания пищи, их зубы годились для вырывания листьев с ветвей, которые потом глотали целиком. У Тарбозавра батаара, хищника были непропорционально маленькие передние конечности. Он передвигался на мощных задних конечностях балансируя с помощью хвоста, крупная голова этого динозавра без помощи передних конечностей находила пищу. Ученые исследовали череп и строение мозга динозавров с помощью томографии и в результате этого исследования пришли к выводу, что у динозавров были развитые органы зрения и обоняния. Самое интересное то, что динозавры были умными животными.

Несомненно, уровень интеллекта у разных динозавров был разным. Крупный хищный динозавр Тарбозавр батаар имел большую голову, но его мозг был маленький, меньше чем мозг маленьких хищников. Вес его был 200 грамм. Со временные гистологические исследования костей динозавров дают интересные сведения о том, сколько лет жил динозавр. По их, результатам плотоядный динозавр жил 100-120 лет.

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И не хуже любого Диснейленда...может и полезнее для начинающих натуралистов

Останки динозавров изучают десятки учёных в мире, но их настолько много в песчаных каньонах Монголии....что многим удастся увидеть своего динозавра. Мы то люди серьезные, ничего не подбираем (?)только описываем и анализируем :0))



