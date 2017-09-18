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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Монголия. Почему?

Монголия. Почему?

  Написал заголовок...и задумался. А действительно, что в приоритете? Незабвенный Остап ,как-то, жаловался, что на каждого человека (даже партийного) давит атмосферный столб воздуха весом 214 кг. Положим, с цифрами Сулейманыч не очень дружил, но...перефразируя слова великого комбинатора,....давит таки на меня умопомрачительная (Прям спится плохо по ночам)... цифра в 8 миллиардов жителей на земле! Монголов же среди них меньше пол ...процента А ведь, были повелителями мира...

                            Всё золото мира лежало у ног Чингис хана

Кстати , о сильных мира сего... Наследный принц Дубаи (богатейший человек) обожает Монголию...и проводит здесь много свободного времени. Тоже не бедный Катар , в августе проводил с монголами совместные военные учения спецназа...в пустыне Гоби.

             На центральной площади Улан-Батора...дом правительства.

Про "атмосферный столб" Бендер вспоминал, изящно ухаживая за Зосей (а знаете, что по замыслу авторов они с Остапом поженились?) Что ж, и это имеет место быть, как говорится...

даже и не знаю , что сказать...вот такое обычно количество подружек невесты на монгольской свадьбе....и каждая должна запомнить эту свадьбу ...Эх, работы...

поможет этой проблеме внезапно появившееся незнакомое ощущение миллионера...Остапу для жизни хватало 500 тысяч,.. а у  меня в одночасье - миллион тугриков (это около 24 тыс.руб)

Приехав в Улан-Батор (аэропорт международный,естественно, Чингис-хан), поселившись в гостином доме "Чингис тур", замахнув с устатка стопочку водки (снять стресс от перелета) угадайте с трех раз название? Конечно "Чингис-хан". Сел за ноутбук...а мне сразу выдает проголосуйте за монгольскую красавицу...http://asiarussia.ru/news/13917/

                    

Молодой сын хозяйки гостиного дома Есугей гордо поясняет киргизки, казашки, уйгурки, бурятки... далеко позади признанных красавиц монголок... (сеалекс, а вдруг?, как говорится :0))

Добавьте к этому широкий круг интересов историка (монгольские гарнизоны стояли даже на территории нынешнего Александровска), совершенно запутанную и вкусную шамано-буддийскую мистику, феерический праздник для орнитолога любого ранга Беркутчи....

                  

                       

                                        узнаю брата Колю...одно лицо

Вот на этом гремучем материале замешан мой сегодняшний интерес к Монголии 

Он лайн, конечно, вряд ли, приобретет товарный вид, но для анонса...Остальное разберем дома по приезду... Собираюсь я объехать большую часть Монголии: Гоби, Хинган, Горный Алтай, озерный край, бывшую столицу мира Каракорум и много других вкусностей типа монастырей, стойбищ, красот природы и пр. 

некая свобода витает в воздухе... опять же монголы говорят : с новым президентом стали ближе к России (до этого курс был Китай)

доброе слово монголы помнят.... это памятник Марко Поло

Повторюсь, это ещё не попытка осознать новую страну для меня...это АНОНС

 

Автор: Григорий Смекалов, 9 сентября, в 00:13 +22
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Комментарии
Любовь Барабашова
Написано 9 сентября, в 09:26
Круть))) У нас с сыном есть игра - вечером, перед сном я рассказываю ему историю, где он путешествует по миру. Встречаясь с опасностями, посещая самые интересные места. Только вчера он был в Монголии, в пустыне Гоби, в долине динозавров нашел кости неизвестного ранее науке динозавра)))
Утром открываю сайт, в тут ваш блог про Монголию. Это знак))))
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+12
Григорий Смекалов
Написано 9 сентября, в 09:39
Любовь Барабашова, пускай у него всё получится
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+8
Григорий Смекалов
Написано 9 сентября, в 10:16
Любовь Барабашова, и да...в Улан-Баторе огромный музей динозавров. Но мне обещали показать их косточки в пустыне :0)) Семья принимает интересная...их дед был референтом Цеденбала...прадед один из Основателей...русский свободно...знают кучу наших дипломатов.
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано 9 сентября, в 09:52
Здорово, познавательно и даже захватывающе!
жду следующих блогов
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+10
Григорий Смекалов
Написано 9 сентября, в 10:19
НюНик_просто_Анна, через пару часов стартую в пустыню Гоби...не уверен, что связь позволит работать он лайн...Да, и продукт для сосайтников должОн готовиться более добротно, в тиши кабинета

Хотя ...первые эмоции ни чем не переплюнешь
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано 9 сентября, в 11:56
Григорий Смекалов, все равно бум ждать
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+6
LediOven Тула
Написано 9 сентября, в 14:01
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+3
Monika210
Написано 10 сентября, в 17:43
Монголия это строна невероятных эмоций. Каждый час новые пейзажи, приключенияии впетатления. Месяц назад вернулись из большого путешествия по Монголии на авто.
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+6
Monika210
Написано 10 сентября, в 17:44
небо Монголии, отдельная история..
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+6
Monika210
Написано 10 сентября, в 18:22
Пустыня Гови. Поющие пески
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+6
Zoidberg
Написано 11 сентября, в 10:22
Григорий, такое ощущение, что Вы писали это с телефона, на ухабах местных дорог, не попадая порой в кнопки и из-за этого сокращая мысли до труднопонимаемых, я прав?
Я сначала читал с телефона, думал, что что-то с сайтом, что часть тескта не загрузилась... А вот и нет, на самом деле так.

Ок! Тем не менее, подписываюсь, жду продолжения...
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+2
Григорий Смекалов
Написано 23 сентября, в 17:39
Zoidberg, что поделать авторская мысль,порою ,
...замысловатая
Попробуйте перечитать Монтеня...
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+3
Ogonek
Написано 11 сентября, в 11:30 Отредактированно 11 сентября, в 11:30
Здорово как всегда...продолжайте быть нашими глазами...хоть так мы сможем познакомиться с этой интересной страной,которая имеет -нетронутую людьми уникальную природу.У меня одноклассник служил в Монголии в 1984 году.До сих пор сохранилось фото,которое он оттуда прислал мне и монгольская денежка-тугрик.Он мне рассказывал в своих письмах о соленом чае(сюютее) и том,что там любят айраг, слабый алкогольный напиток из лошадиного молока,о доброжелательных людях,которые живут там,о бескрайних степях (ведь нас на Сахалине окружают сопки) ,о верблюдах..Интересно все так же как и раньше?
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано 11 сентября, в 19:06
Спасибо, Григорий Николаич! Очень интересно! Жду продолжения!
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+5
Григорий Смекалов
Написано 23 сентября, в 17:43
Балтийская Килька, ребята, я вернулся в цивилизацию...Улан-Батор самый приветливый встретил дождем...Потусуюсь пару дней, определюсь в0 впечатлениях...Эмоции зашкаливают...Как сказал руководитель нашей экспедиции Слава: начинающим туристам Монголия противопоказана...После неё смотреть остальное скучно...
Надо бы и в стиле определиться...что-то жанр "путевых записок" поднадоел... А требования к эстетике блога растут
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+3
sasch
Написано 23 сентября, в 20:40
Григорий Смекалов, а мне казалось я читал отчеты о путешествиях.

Оказалось "путевые заметки"

Г. Н. Смените жанр, уйду в монастырь, в пустыню Гоби подамся, и не прощу.
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+2
Григорий Смекалов
Написано 23 сентября, в 21:10
sasch, н_е-е-е А.В. путешествия остаются...просто описывать. ЧТО ВИДИШЬ В ХРОНОЛОГИИ, ПОРОЮ, не интересно...Я попробую разбить путешествие на темы: динозавры, перекресток цивилизаций,"четыре кита"монголов, страдания за веру,Беркутчи,природа, фауна (птички, конечно, отдельно), кухня.... и пр. , например
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+4
Еще 7 комментариев
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