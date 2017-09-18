Монголия. Почему?

Написал заголовок...и задумался. А действительно, что в приоритете? Незабвенный Остап ,как-то, жаловался, что на каждого человека (даже партийного) давит атмосферный столб воздуха весом 214 кг. Положим, с цифрами Сулейманыч не очень дружил, но...перефразируя слова великого комбинатора,....давит таки на меня умопомрачительная (Прям спится плохо по ночам)... цифра в 8 миллиардов жителей на земле! Монголов же среди них меньше пол ...процента А ведь, были повелителями мира...

Всё золото мира лежало у ног Чингис хана

Кстати , о сильных мира сего... Наследный принц Дубаи (богатейший человек) обожает Монголию...и проводит здесь много свободного времени. Тоже не бедный Катар , в августе проводил с монголами совместные военные учения спецназа...в пустыне Гоби.

На центральной площади Улан-Батора...дом правительства.

Про "атмосферный столб" Бендер вспоминал, изящно ухаживая за Зосей (а знаете, что по замыслу авторов они с Остапом поженились?) Что ж, и это имеет место быть, как говорится...

даже и не знаю , что сказать...вот такое обычно количество подружек невесты на монгольской свадьбе....и каждая должна запомнить эту свадьбу ...Эх, работы...

поможет этой проблеме внезапно появившееся незнакомое ощущение миллионера...Остапу для жизни хватало 500 тысяч,.. а у меня в одночасье - миллион тугриков (это около 24 тыс.руб)

Приехав в Улан-Батор (аэропорт международный,естественно, Чингис-хан), поселившись в гостином доме "Чингис тур", замахнув с устатка стопочку водки (снять стресс от перелета) угадайте с трех раз название? Конечно "Чингис-хан". Сел за ноутбук...а мне сразу выдает проголосуйте за монгольскую красавицу...http://asiarussia.ru/news/13917/

Молодой сын хозяйки гостиного дома Есугей гордо поясняет киргизки, казашки, уйгурки, бурятки... далеко позади признанных красавиц монголок... (сеалекс, а вдруг?, как говорится :0))

Добавьте к этому широкий круг интересов историка (монгольские гарнизоны стояли даже на территории нынешнего Александровска), совершенно запутанную и вкусную шамано-буддийскую мистику, феерический праздник для орнитолога любого ранга Беркутчи....

узнаю брата Колю...одно лицо

Вот на этом гремучем материале замешан мой сегодняшний интерес к Монголии

Он лайн, конечно, вряд ли, приобретет товарный вид, но для анонса...Остальное разберем дома по приезду... Собираюсь я объехать большую часть Монголии: Гоби, Хинган, Горный Алтай, озерный край, бывшую столицу мира Каракорум и много других вкусностей типа монастырей, стойбищ, красот природы и пр.

некая свобода витает в воздухе... опять же монголы говорят : с новым президентом стали ближе к России (до этого курс был Китай)

доброе слово монголы помнят.... это памятник Марко Поло

Повторюсь, это ещё не попытка осознать новую страну для меня...это АНОНС