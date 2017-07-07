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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Царь природы? Жаль, животные неграмотные... не знают

Царь природы? Жаль, животные неграмотные... не знают

   Понятно, что сахалинцы очень долго (а в этом году особенно) ждут теплых солнечных летних деньков и мечтают об отдыхе у моря...

и сахалинское лето, в принципе, никогда не обманывает их ожиданий...

                       

   А по соседству с человеком проходит своя жизнь животных с природными законами, радостями и трагедиями...

вот канюк вылетел на охоту...

а ястреб-перепелятник уже с добычей (кого-то огорчил)...

чудом выживший подранок шилохвости...уже месяц без неба, но пролинял и существует без сородичей в речке...

вот разоритель гнезд сибирский жулан сам попал в историю ...какой-то приблудный кот позарился на гнездо самого разорителя...Уж так возмущен...

но всё это такие мелочи в сравнении с бедой от "царей природы"... Конечно, это отвратительно, когда инфантильные дети добивают выпавшего (?) из гнезда вороненка... Но вот это сделали люди вполне себе осознающие деяние...Снова пал... у реки на площади сотни метров...Это не весеннее обострение...Вторая неделя июля !!! Представляете сколько десятков гнезд с готовыми к выпуску птенцами?

они уже вот такие...

                  

а жаворонки, знакомые с поведением "прямоходящих", чтобы сохранить популяцию выкармливают уже второе потомство за лето...

Кто-то из сахалинцев ещё не пробовал окунуться в море, а некоторые пернатые уже готовятся в обратную дорогу...Молодые ласточки береговушки набираются сил, чистятся, сохнут...уже не в норах...

недоуменный вид кукушки понятен...вокруг голые ветки...Лето..Ау...т.е Ку-ку-да ты....

щеглы-зеленушки не понимают...мы им песенки поем, вредителей уничтожаем, а они...огнем...

золотистый дрозд...знатный певец, с поставленным голосом...

                    

                     

однако, мой избранник сегодня камышевка...заслушаешься...

встретил и наших местных уже скворцов...труженики...лес спасают от вредителей...

а это фифи...причем её взгляд...увы...уже устремлен скорее на юг...

этого же направления придерживаются и мородунки

а их собратья перевозчики ещё водят птенцов (как раз там где гадит "царь природы")             

ещё один "попутавший время года" гусь-гуменник

осуществляет воздушную экскурсию над городом...

Лишний раз я с благодарностью и ностальгией вспоминаю советскую систему воспитания, где охране природы уделялось большое внимание...Как сегодняшним "царям природы" не хватает  таких обществ, как Всероссийское общество охраны природы (ВООП), "Юный натуралист", Зеленый и Голубой патруль... Не может что-то родиться из ничего...

          

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 14:39 +8
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Комментарии
НКолчина
Написано вчера, в 15:38
Дегенераты......... на хрена жечь-то?
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+4
Ри Валерия
Написано вчера, в 16:11
НКолчина, А потому что им так хочется!
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+4
НКолчина
Написано вчера, в 19:52
Ри Валерия, хочется... быдло пьяное скучало!
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+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 17:22
Уточку жалко и пострадавшие гнёздышки...
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:15
Царь... Варвары и разрушители, после нас хоть трава не расти в буквальном смысле
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+5
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