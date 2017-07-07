Царь природы? Жаль, животные неграмотные... не знают

Понятно, что сахалинцы очень долго (а в этом году особенно) ждут теплых солнечных летних деньков и мечтают об отдыхе у моря...

и сахалинское лето, в принципе, никогда не обманывает их ожиданий...

А по соседству с человеком проходит своя жизнь животных с природными законами, радостями и трагедиями...

вот канюк вылетел на охоту...

а ястреб-перепелятник уже с добычей (кого-то огорчил)...

чудом выживший подранок шилохвости...уже месяц без неба, но пролинял и существует без сородичей в речке...

вот разоритель гнезд сибирский жулан сам попал в историю ...какой-то приблудный кот позарился на гнездо самого разорителя...Уж так возмущен...

но всё это такие мелочи в сравнении с бедой от "царей природы"... Конечно, это отвратительно, когда инфантильные дети добивают выпавшего (?) из гнезда вороненка... Но вот это сделали люди вполне себе осознающие деяние...Снова пал... у реки на площади сотни метров...Это не весеннее обострение...Вторая неделя июля !!! Представляете сколько десятков гнезд с готовыми к выпуску птенцами?

они уже вот такие...

а жаворонки, знакомые с поведением "прямоходящих", чтобы сохранить популяцию выкармливают уже второе потомство за лето...

Кто-то из сахалинцев ещё не пробовал окунуться в море, а некоторые пернатые уже готовятся в обратную дорогу...Молодые ласточки береговушки набираются сил, чистятся, сохнут...уже не в норах...

недоуменный вид кукушки понятен...вокруг голые ветки...Лето..Ау...т.е Ку-ку-да ты....

щеглы-зеленушки не понимают...мы им песенки поем, вредителей уничтожаем, а они...огнем...

золотистый дрозд...знатный певец, с поставленным голосом...

однако, мой избранник сегодня камышевка...заслушаешься...

встретил и наших местных уже скворцов...труженики...лес спасают от вредителей...

а это фифи...причем её взгляд...увы...уже устремлен скорее на юг...

этого же направления придерживаются и мородунки

а их собратья перевозчики ещё водят птенцов (как раз там где гадит "царь природы")

ещё один "попутавший время года" гусь-гуменник

осуществляет воздушную экскурсию над городом...

Лишний раз я с благодарностью и ностальгией вспоминаю советскую систему воспитания, где охране природы уделялось большое внимание...Как сегодняшним "царям природы" не хватает таких обществ, как Всероссийское общество охраны природы (ВООП), "Юный натуралист", Зеленый и Голубой патруль... Не может что-то родиться из ничего...