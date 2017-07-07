Царь природы? Жаль, животные неграмотные... не знают
Понятно, что сахалинцы очень долго (а в этом году особенно) ждут теплых солнечных летних деньков и мечтают об отдыхе у моря...
и сахалинское лето, в принципе, никогда не обманывает их ожиданий...
А по соседству с человеком проходит своя жизнь животных с природными законами, радостями и трагедиями...
вот канюк вылетел на охоту...
а ястреб-перепелятник уже с добычей (кого-то огорчил)...
чудом выживший подранок шилохвости...уже месяц без неба, но пролинял и существует без сородичей в речке...
вот разоритель гнезд сибирский жулан сам попал в историю ...какой-то приблудный кот позарился на гнездо самого разорителя...Уж так возмущен...
но всё это такие мелочи в сравнении с бедой от "царей природы"... Конечно, это отвратительно, когда инфантильные дети добивают выпавшего (?) из гнезда вороненка... Но вот это сделали люди вполне себе осознающие деяние...Снова пал... у реки на площади сотни метров...Это не весеннее обострение...Вторая неделя июля !!! Представляете сколько десятков гнезд с готовыми к выпуску птенцами?
они уже вот такие...
а жаворонки, знакомые с поведением "прямоходящих", чтобы сохранить популяцию выкармливают уже второе потомство за лето...
Кто-то из сахалинцев ещё не пробовал окунуться в море, а некоторые пернатые уже готовятся в обратную дорогу...Молодые ласточки береговушки набираются сил, чистятся, сохнут...уже не в норах...
недоуменный вид кукушки понятен...вокруг голые ветки...Лето..Ау...т.е Ку-ку-да ты....
щеглы-зеленушки не понимают...мы им песенки поем, вредителей уничтожаем, а они...огнем...
золотистый дрозд...знатный певец, с поставленным голосом...
однако, мой избранник сегодня камышевка...заслушаешься...
встретил и наших местных уже скворцов...труженики...лес спасают от вредителей...
а это фифи...причем её взгляд...увы...уже устремлен скорее на юг...
этого же направления придерживаются и мородунки
а их собратья перевозчики ещё водят птенцов (как раз там где гадит "царь природы")
ещё один "попутавший время года" гусь-гуменник
осуществляет воздушную экскурсию над городом...
Лишний раз я с благодарностью и ностальгией вспоминаю советскую систему воспитания, где охране природы уделялось большое внимание...Как сегодняшним "царям природы" не хватает таких обществ, как Всероссийское общество охраны природы (ВООП), "Юный натуралист", Зеленый и Голубой патруль... Не может что-то родиться из ничего...