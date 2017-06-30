Раздумья на кладбище под Парижем

Думаю, не только мне в этом 2017 году, так или иначе приходят на ум мысли зацикленные на событиях столетней давности, с ТЕМ САМЫМ 17-м годом....Это американцам удобно считать, что сто лет это такая запредельная история, что и вспоминать не стоит... У нас же события 17-го года перевернули ВСЁ... и в мире, и в стране, и в каждой отдельно взятой семье... не мог я об этом не размышлять на самом, пожалуй, из известных русских погостов за пределами России Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем... Нужны ли подобные размышления? Давайте решать вместе...

Гвардия Белого движения "алексеевцы" ... Создатель гвардии Генерал-адъютант , Генерального штаба генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев (сын солдата сверхсрочника, участника обороны Севостополя, адъютант Белого генерала Скобелева в русско-турецкую, участник четырех войн и Георгиевский кавалер .Это он убедил Николая Второго отречься от престола. Мог ли предполагать ?...такие были предводители

Но для начала маленькая справка...Ничего нет ужаснее гражданской войны (современные события в братской стране только подтверждают это). И началась эта война в России, по-моему убеждению, не в 1918, и даже не в октябре 1917 года, а в эти солнечные июльские дни... Игра в демократию после свержения монархии привела к двоевластию в Петрограде. 3-4 июля Начало массовых выступлений в Петрограде под большевистскими лозунгами за выход России из войны и передачу власти советам. Приказ правительства о расстреле демонстрантов, вооруженные столкновения, в результате которых погибло несколько человек. Обвинение правительством и Петроградским советом (меньшивиков-Г.С.) большевиков в попытке государственного переворота.

8 июля Приказ об аресте большевиков, провозглашение их немецкими шпионами, а также обвинение их в политическом мятеже. Уход партии в подполье.

10 июля Статья Ленина "Политическое положение", в которой он объявил о завершении мирного этапа революции, переходе ее в контрреволюцию, а также о прекращении двоевластия в стране.

24 июля Формирование нового правительства во главе с эсером Керенским, который начал проводить центристскую политику с целью примирения интересов борющихся группировок, что закончилось неудачей.

12-14 августа Московское государственное совещание, на котором была предпринята попытка примирить партии, однако большевики объявили бойкот, а другие сделали ставку на вооруженную силу в лице генерала Корнилова

Увы...не у всех есть кому ухаживать за могилками...Во Франции, если пять лет не вносят взносы за уход, могила ликвидируется...

В 1984 году в журнале «Юность» было опубликовано стихотворение Роберта Рождественского "Кладбище под Парижем", посвященное русскому кладбищу в городке Сент-Женевьев-де-Буа.

Написано оно было значительно раньше... Очень хочется верить , что в 1984 году один из самых любимых мною советских поэтов пересмотрел бы свои взгляды, но что сделано...

Малая церковка. Свечи оплывшие.

Камень дождями изрыт добела.

Здесь похоронены бывшие, бывшие.

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.



Здесь похоронены сны и молитвы.

Слёзы и доблесть. «Прощай!» и «Ура!».

Штабс-капитаны и гардемарины.

Хваты полковники и юнкера.



Белая гвардия, белая стая.

Белое воинство, белая кость…

Влажные плиты травой порастают.

Русские буквы. Французский погост…



Я прикасаюсь ладонью к истории.

Я прохожу по Гражданской войне…

Как же хотелось им в Первопрестольную

Въехать однажды на белом коне!..



Не было славы. Не стало и Родины.

Сердца не стало. А память — была…

Ваши сиятельства, их благородия —

Вместе на Сент-Женевьев-де-Буа.



Плотно лежат они, вдоволь познавши

Муки свои и дороги свои.

Всё-таки — русские. Вроде бы — наши.

Только не наши скорей, а ничьи…



Как они после — забытые, бывшие

Всё проклиная и нынче и впредь,

Рвались взглянуть на неё — победившую,

Пусть непонятную, пусть непростившую,

Землю родимую, и умереть…



Полдень. Берёзовый отсвет покоя.

В небе российские купола.

И облака, будто белые кони,

Мчатся над Сент-Женевьев-де-Буа. Я уже был отягощенным верхним образованием, к моменту знакомства с этим произведением. К тому же, мои корни из сердца Сибири, Прибайкалья, где , мягко говоря, было особое отношение к событиям столетней давности... Добавьте к этому, что воспитанный на произведениях А.Гайдара и советских песнях романтизировавших "комиссаров в пыльных шлемах"...я уже понимал, что не отношение к красным или белым определяло сущность человеческую... Не хотелось затрагивать личности, но в качестве примера... Могила Ивана Бунина...про события столетней давности его роман "Окаянные дни"... В истории Александровска-Сахалинского встречались представители противоборствующих в те года сторон: мичман колчаковской Сибирской флотилии Виктор Горенко (родной брат Анны Ахматовой) до 1929 года пытавшийся найти себя в уже советской родине... http://www.ashcbs.ru/?id=80 и герой-полярник Папанин А., который в Крыму в годы гражданской ... http://d-v-sokolov.livejournal.com/20543.html Да , в литературе, да и официальной историографии основной исход Белого движения в конце гражданской войны был в Крыму. Но "белогвардейский" шансон говорит и о событиях в наших краях... "Это стонут в Татарском проливе десять тысяч оставленных нами". М.Шуфутинский "Отступать дальше некуда – сзади Японское море, Здесь кончается наша Россия и мы". Ж.Бичевская В 60- годы в советское искусство ворвалась иная версия Белого движения... Оказывается, это ТОЖЕ русские, тоже сражающиеся за Родину, тоже довольно симпатичные русскому сердцу...и чаще оказавшиеся на чужбине вопреки желанию...(вспомните, как расправились с оставшимися...) Я Вас умоляю, не нужно обращать внимание на "специалистов", говорящих "о слезливо-слюнявой ностальгии по прошлому"... Если говорить о поэтах, свидетелях того времени, то для меня лично, более авторитетны: Ахматова, Цветаева, Бунин, Гиппиус, Гумилев, Северянин... Мы в своё время были лишены возможности прикоснуться к этим ценностям русской культуры... Поэтому мне (при неоспоримом таланте автора Роберта Рождественского), показалась спорной его трактовка... Возмутило отношение поэта к теме и русскую эмиграцию... Ответ не замедлил ждать (заметьте высоким слогом русского языка и с большой культурой) Ещё гвардия Белого движения "дроздовцы". Их командир Генерального штаба генерал-майор Михаил Гордеевич Дроздовский, Георгиевский кавалер, участник трех войн, создатель Добровольческого корпуса...

Русское кладбище

В ответ советскому поэту Рождественскому



Белая церковь, березки, звонница,

Крест, голубые под ним купола,

Елочки, русских могил вереница…

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.



Белая Армия, Белое войско,

Андреевский флаг и Георгиевский крест…

Приняли жребий мы с мужеством, стойко -

Отчий наш дом за три тысячи верст…



Нас было мало — ведь в битве неравной

Столько легло нас в тяжелом бою!

За Веру, за Русь пали смертию славной,

Кровь не щадя за Отчизну свою…



Нет! Не "ничьи" мы — России великой,

Честь мы спасать добровольно пошли.

Но, побежденные силою дикой,

С скорбью в душе мы в изгнанье ушли.



Больше полвека по свету скитаясь,

Родины честь мы достойно несли,

Верны присяге своей оставаясь,

Славу былую её берегли.



В чуждой земле, в "подпарижском" кладбище,

Вечный покой мы в могиле нашли.

Прожили жизнь мы хоть скудно и нище,

Веры, любви мы лампаду зажгли…



Детям мы нашим её передали -

Нас не забудет людская молва!

Архистратиг на Господни скрижали

Впишет мечом наши все имена.



Мы здесь истории повесть живая,

Вечную память нам ветер поет.

С Родины дальней пусть гость, приезжая,

Летопись Белую нашу прочтет!



Нашу Россию с собой унесли мы,

Бережно в сердце храня и любя.

Бурей житейскою долго гонимы,

Неумолимы, непримиримы,

Спим мы на Сент-Женевьев-де-Буа.



Флорентина Болодуева 22 июня 1986, Париж

семейное кладбище князей Оболенских...не песенных, а героев французского Сопротивления

О русских героях Сопротивления мы знаем не много. Известно, что среди них было немало людей, сыгравших значительную роль в общественной и культурной жизни «русского Парижа» предвоенной поры — Георгий Маковский, Борис Вильде и Анатолий Левицкий, Ариадна Скрябина-Кнут, Вера Оболенская (легендарная «Вики»), мать Мария Скобцова (Е. Ю. Кузьмина-Караваева), о. Димитрий Клепинин, Илья Фондаминский, прот. Николай Оболенский, Георгий Гагарин, Вадим Андреев, Тамара Волконская, Анна Смирнова-Марли, Владимир Варшавский, Игорь Кривошеин.

в благодарность русским участникам Сопротивления от Франции

казаки

сектор "дроздовцев" - братство до конца...

особенно меня тронуло братство кадетское...Эти потомки эмигрантов не участвовали в гражданской, но воспитанные в лучших традициях русской культуры и получившие русское образование в Русском кадетском корпусе

Русский Кадетский корпус-лицей был основан в 1930 г. ген.-лейт. Владимиом Валерьяновичем Римским-Корсаковым (1859-1933) в местечке Вилье-ле-Бель, в 18 км на севере от Парижа.

Всю свою сознательную жизнь выпускники корпуса поддерживали друг-друга (и поддерживают) на каких бы высоких постах не находились... А на могилах просят разместить их простые кадетские погоны в память чести, достоинства и кадетской дружбы...

Не знаю, смог ли я донести свою мысль...Я не призываю к покаянию, я не жду , чтобы определились "кто за кого"...Гражданская война на бытовом уровне ещё не окончилась в российских семьях... Я только хочу отметить, что русская культура намного богаче, чем нам представляли в советской школе. Что представители тех, кто не согласен с политикой и средствами правящего сословия тоже имеют своё представление о Родине и патриотизме... И насколько весь российский народ был бы богаче (и духовно тоже) если бы не позволил себя втянуть в братоубийственную войну. Этот урок необходимо помнить...

А на далёкое кладбище под Парижем я приехал к своим...Вот так.