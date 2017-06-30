Раздумья на кладбище под Парижем
Думаю, не только мне в этом 2017 году, так или иначе приходят на ум мысли зацикленные на событиях столетней давности, с ТЕМ САМЫМ 17-м годом....Это американцам удобно считать, что сто лет это такая запредельная история, что и вспоминать не стоит... У нас же события 17-го года перевернули ВСЁ... и в мире, и в стране, и в каждой отдельно взятой семье... не мог я об этом не размышлять на самом, пожалуй, из известных русских погостов за пределами России Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем... Нужны ли подобные размышления? Давайте решать вместе...
Гвардия Белого движения "алексеевцы" ... Создатель гвардии Генерал-адъютант, Генерального штаба генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев (сын солдата сверхсрочника, участника обороны Севостополя, адъютант Белого генерала Скобелева в русско-турецкую, участник четырех войн и Георгиевский кавалер .Это он убедил Николая Второго отречься от престола. Мог ли предполагать ?...такие были предводители
Но для начала маленькая справка...Ничего нет ужаснее гражданской войны (современные события в братской стране только подтверждают это). И началась эта война в России, по-моему убеждению, не в 1918, и даже не в октябре 1917 года, а в эти солнечные июльские дни... Игра в демократию после свержения монархии привела к двоевластию в Петрограде. 3-4 июля Начало массовых выступлений в Петрограде под большевистскими лозунгами за выход России из войны и передачу власти советам. Приказ правительства о расстреле демонстрантов, вооруженные столкновения, в результате которых погибло несколько человек. Обвинение правительством и Петроградским советом (меньшивиков-Г.С.) большевиков в попытке государственного переворота.
8 июля Приказ об аресте большевиков, провозглашение их немецкими шпионами, а также обвинение их в политическом мятеже. Уход партии в подполье.
10 июля Статья Ленина "Политическое положение", в которой он объявил о завершении мирного этапа революции, переходе ее в контрреволюцию, а также о прекращении двоевластия в стране.
24 июля Формирование нового правительства во главе с эсером Керенским, который начал проводить центристскую политику с целью примирения интересов борющихся группировок, что закончилось неудачей.
12-14 августа Московское государственное совещание, на котором была предпринята попытка примирить партии, однако большевики объявили бойкот, а другие сделали ставку на вооруженную силу в лице генерала Корнилова
Увы...не у всех есть кому ухаживать за могилками...Во Франции, если пять лет не вносят взносы за уход, могила ликвидируется...
В 1984 году в журнале «Юность» было опубликовано стихотворение Роберта Рождественского "Кладбище под Парижем", посвященное русскому кладбищу в городке Сент-Женевьев-де-Буа.
Написано оно было значительно раньше... Очень хочется верить , что в 1984 году один из самых любимых мною советских поэтов пересмотрел бы свои взгляды, но что сделано...
Малая церковка. Свечи оплывшие.
Камень дождями изрыт добела.
Здесь похоронены бывшие, бывшие.
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Здесь похоронены сны и молитвы.
Слёзы и доблесть. «Прощай!» и «Ура!».
Штабс-капитаны и гардемарины.
Хваты полковники и юнкера.
Белая гвардия, белая стая.
Белое воинство, белая кость…
Влажные плиты травой порастают.
Русские буквы. Французский погост…
Я прикасаюсь ладонью к истории.
Я прохожу по Гражданской войне…
Как же хотелось им в Первопрестольную
Въехать однажды на белом коне!..
Не было славы. Не стало и Родины.
Сердца не стало. А память — была…
Ваши сиятельства, их благородия —
Вместе на Сент-Женевьев-де-Буа.
Плотно лежат они, вдоволь познавши
Муки свои и дороги свои.
Всё-таки — русские. Вроде бы — наши.
Только не наши скорей, а ничьи…
Как они после — забытые, бывшие
Всё проклиная и нынче и впредь,
Рвались взглянуть на неё — победившую,
Пусть непонятную, пусть непростившую,
Землю родимую, и умереть…
Полдень. Берёзовый отсвет покоя.
В небе российские купола.
И облака, будто белые кони,
Мчатся над Сент-Женевьев-де-Буа.
Я уже был отягощенным верхним образованием, к моменту знакомства с этим произведением. К тому же, мои корни из сердца Сибири, Прибайкалья, где , мягко говоря, было особое отношение к событиям столетней давности...
Добавьте к этому, что воспитанный на произведениях А.Гайдара и советских песнях романтизировавших "комиссаров в пыльных шлемах"...я уже понимал, что не отношение к красным или белым определяло сущность человеческую... Не хотелось затрагивать личности, но в качестве примера...
Могила Ивана Бунина...про события столетней давности его роман "Окаянные дни"...
В истории Александровска-Сахалинского встречались представители противоборствующих в те года сторон: мичман колчаковской Сибирской флотилии Виктор Горенко (родной брат Анны Ахматовой) до 1929 года пытавшийся найти себя в уже советской родине...
и герой-полярник Папанин А., который в Крыму в годы гражданской ...
http://d-v-sokolov.livejournal.com/20543.html
Да , в литературе, да и официальной историографии основной исход Белого движения в конце гражданской войны был в Крыму. Но "белогвардейский" шансон говорит и о событиях в наших краях...
"Это стонут в Татарском проливе десять тысяч оставленных нами".
М.Шуфутинский
"Отступать дальше некуда – сзади Японское море,
Здесь кончается наша Россия и мы".
Ж.Бичевская
В 60- годы в советское искусство ворвалась иная версия Белого движения... Оказывается, это ТОЖЕ русские, тоже сражающиеся за Родину, тоже довольно симпатичные русскому сердцу...и чаще оказавшиеся на чужбине вопреки желанию...(вспомните, как расправились с оставшимися...)
Я Вас умоляю, не нужно обращать внимание на "специалистов", говорящих "о слезливо-слюнявой ностальгии по прошлому"...
Если говорить о поэтах, свидетелях того времени, то для меня лично, более авторитетны: Ахматова, Цветаева, Бунин, Гиппиус, Гумилев, Северянин... Мы в своё время были лишены возможности прикоснуться к этим ценностям русской культуры...
Поэтому мне (при неоспоримом таланте автора Роберта Рождественского), показалась спорной его трактовка... Возмутило отношение поэта к теме и русскую эмиграцию... Ответ не замедлил ждать (заметьте высоким слогом русского языка и с большой культурой)
Ещё гвардия Белого движения "дроздовцы". Их командир Генерального штаба генерал-майор Михаил Гордеевич Дроздовский, Георгиевский кавалер, участник трех войн, создатель Добровольческого корпуса...
Русское кладбище
В ответ советскому поэту Рождественскому
Белая церковь, березки, звонница,
Крест, голубые под ним купола,
Елочки, русских могил вереница…
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Белая Армия, Белое войско,
Андреевский флаг и Георгиевский крест…
Приняли жребий мы с мужеством, стойко -
Отчий наш дом за три тысячи верст…
Нас было мало — ведь в битве неравной
Столько легло нас в тяжелом бою!
За Веру, за Русь пали смертию славной,
Кровь не щадя за Отчизну свою…
Нет! Не "ничьи" мы — России великой,
Честь мы спасать добровольно пошли.
Но, побежденные силою дикой,
С скорбью в душе мы в изгнанье ушли.
Больше полвека по свету скитаясь,
Родины честь мы достойно несли,
Верны присяге своей оставаясь,
Славу былую её берегли.
В чуждой земле, в "подпарижском" кладбище,
Вечный покой мы в могиле нашли.
Прожили жизнь мы хоть скудно и нище,
Веры, любви мы лампаду зажгли…
Детям мы нашим её передали -
Нас не забудет людская молва!
Архистратиг на Господни скрижали
Впишет мечом наши все имена.
Мы здесь истории повесть живая,
Вечную память нам ветер поет.
С Родины дальней пусть гость, приезжая,
Летопись Белую нашу прочтет!
Нашу Россию с собой унесли мы,
Бережно в сердце храня и любя.
Бурей житейскою долго гонимы,
Неумолимы, непримиримы,
Спим мы на Сент-Женевьев-де-Буа.
Флорентина Болодуева 22 июня 1986, Париж
семейное кладбище князей Оболенских...не песенных, а героев французского Сопротивления
О русских героях Сопротивления мы знаем не много. Известно, что среди них было немало людей, сыгравших значительную роль в общественной и культурной жизни «русского Парижа» предвоенной поры — Георгий Маковский, Борис Вильде и Анатолий Левицкий, Ариадна Скрябина-Кнут, Вера Оболенская (легендарная «Вики»), мать Мария Скобцова (Е. Ю. Кузьмина-Караваева), о. Димитрий Клепинин, Илья Фондаминский, прот. Николай Оболенский, Георгий Гагарин, Вадим Андреев, Тамара Волконская, Анна Смирнова-Марли, Владимир Варшавский, Игорь Кривошеин.
в благодарность русским участникам Сопротивления от Франции
казаки
сектор "дроздовцев" - братство до конца...
особенно меня тронуло братство кадетское...Эти потомки эмигрантов не участвовали в гражданской, но воспитанные в лучших традициях русской культуры и получившие русское образование в Русском кадетском корпусе
Русский Кадетский корпус-лицей был основан в 1930 г. ген.-лейт. Владимиом Валерьяновичем Римским-Корсаковым (1859-1933) в местечке Вилье-ле-Бель, в 18 км на севере от Парижа.
Всю свою сознательную жизнь выпускники корпуса поддерживали друг-друга (и поддерживают) на каких бы высоких постах не находились... А на могилах просят разместить их простые кадетские погоны в память чести, достоинства и кадетской дружбы...
Не знаю, смог ли я донести свою мысль...Я не призываю к покаянию, я не жду , чтобы определились "кто за кого"...Гражданская война на бытовом уровне ещё не окончилась в российских семьях... Я только хочу отметить, что русская культура намного богаче, чем нам представляли в советской школе. Что представители тех, кто не согласен с политикой и средствами правящего сословия тоже имеют своё представление о Родине и патриотизме... И насколько весь российский народ был бы богаче (и духовно тоже) если бы не позволил себя втянуть в братоубийственную войну. Этот урок необходимо помнить...
А на далёкое кладбище под Парижем я приехал к своим...Вот так.