Лучшие блогеры АСТВ - итоги июня
Самым значимым событием этого месяца стал фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Сахалинцы и гости областного центра смогли увидеть постановки в исполнении артистов из Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Омска, Новокузнецка, Республики Саха, японского Саппоро. Кроме этого проходили музыкальные мероприятия в рамках фестиваля. Чехов-центр объявил конкурс на лучшую рецензию о любом событии с мероприятия. Кто о чем писал - читайте здесь.
А мы объявляем лучших блогеров этого месяца, которым достаются дипломы и подарки от сайта.
3-е место в тройке «Лучших блогеров июня» занимает Vlадимир за блог «Автохамы на дорогах Южно-Сахалинска».
Печально, но автором описана весьма привычная картина для нашего города. Надеемся, что среди пользователей нашего сайта нет таких хамов)))
2-е место мы отдаем Brekotin за блог «Сеул. Впечатления от поездки»
Интересное описание. Если не были в Сеуле - прочтите, узнаете много полезного. Если были – освежите свои воспоминания и узнаете что-то новое.
1-е место в этом месяце мы отдаем блогу «Дефицит совести, Или история о том, как Герой Советского Союза ходил к мощам Матронушки » в авторстве пользователя Слава
Этот пост без комментариев.
Поздравляем победителей! И ждём за призами по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. В будние дни с 09.30 до 18.00. Телефон: 49-16-06. Согласовать время можно в личке.
Поздравляю победителей!!!
Не согласна, что "Печально, но автором описана весьма привычная картина для нашего города.", так как это не является таким веским основанием......