Лучшие блогеры АСТВ - итоги июня

Самым значимым событием этого месяца стал фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Сахалинцы и гости областного центра смогли увидеть постановки в исполнении артистов из Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Омска, Новокузнецка, Республики Саха, японского Саппоро. Кроме этого проходили музыкальные мероприятия в рамках фестиваля. Чехов-центр объявил конкурс на лучшую рецензию о любом событии с мероприятия. Кто о чем писал - читайте здесь.

А мы объявляем лучших блогеров этого месяца, которым достаются дипломы и подарки от сайта.

3-е место в тройке «Лучших блогеров июня» занимает Vlадимир за блог «Автохамы на дорогах Южно-Сахалинска».

Печально, но автором описана весьма привычная картина для нашего города. Надеемся, что среди пользователей нашего сайта нет таких хамов)))

Интересное описание. Если не были в Сеуле - прочтите, узнаете много полезного. Если были – освежите свои воспоминания и узнаете что-то новое.

Этот пост без комментариев.

Поздравляем победителей! И ждём за призами по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. В будние дни с 09.30 до 18.00. Телефон: 49-16-06. Согласовать время можно в личке.