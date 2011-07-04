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Лучшие блогеры АСТВ - итоги июня

Лучшие блогеры АСТВ - итоги июня

Самым значимым событием этого месяца стал фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Сахалинцы и гости областного центра смогли увидеть постановки в исполнении артистов из Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Омска, Новокузнецка, Республики Саха, японского Саппоро. Кроме этого проходили музыкальные мероприятия в рамках фестиваля. Чехов-центр объявил конкурс на лучшую рецензию о любом событии с мероприятия. Кто о чем писал  - читайте здесь.

А мы объявляем лучших блогеров этого месяца, которым достаются дипломы и подарки от сайта.

3-е место в тройке «Лучших блогеров июня» занимает Vlадимир за блог «Автохамы на дорогах Южно-Сахалинска».

Печально, но автором описана весьма привычная картина для нашего города. Надеемся, что  среди пользователей нашего сайта нет таких хамов)))

2-е место мы отдаем Brekotin за блог «Сеул. Впечатления от поездки»

Интересное описание. Если не были в Сеуле - прочтите, узнаете много полезного. Если были – освежите свои воспоминания и узнаете что-то новое.

1-е место в этом месяце мы отдаем блогу «Дефицит совести, Или история о том, как Герой Советского Союза ходил к мощам Матронушки »  в авторстве пользователя Слава

Этот пост без комментариев.

Поздравляем победителей!  И ждём за призами по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. В будние дни с 09.30 до 18.00.  Телефон: 49-16-06. Согласовать время можно в личке.

 

4 июля, в 14:16 +11
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 4 июля, в 14:25
Мои поздравления победителям!
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+7
Online
The only way Online
Написано 4 июля, в 14:32
Поздравляю!!!
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 4 июля, в 14:48
Заслуженная победа! Пусть и две из них из-за нелицеприятного поведения отдельных граждан. От души поздравляю победителей !!! Уррраааа!!!
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+9
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 4 июля, в 15:19
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+5
VLадимир
Написано 4 июля, в 15:23
Спасибо любимому сайту, поздравления победителям.
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+6
VULKAN
Написано 4 июля, в 15:59
Присоединяюсь к поздравлениям.....

Поздравляю победителей!!!



Не согласна, что "Печально, но автором описана весьма привычная картина для нашего города.", так как это не является таким веским основанием......
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+3
sasch
Написано 4 июля, в 16:06 Отредактированно 4 июля, в 16:06
Вовка, поздравуха!
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+3
Балтийская Килька
Написано 4 июля, в 17:16
Поздравляю победителей! УРААААААААА!!!!!!!!
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+6
max7676
Написано 5 июля, в 13:53
Всех с победой !!!
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+2
багз-банни
Написано 5 июля, в 14:55
Мои поздравления!
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+3
Ярославчик
Написано вчера, в 03:19
Поздравляю победителей...
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+3
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Народный журналист. Июнь-2017
Народный журналист. Июнь-2017
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