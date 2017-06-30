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Народный журналист. Июнь-2017

Народный журналист. Июнь-2017

В этот раз звание «народного журналиста» получает пользователь под ником СДК с.Костромское.  Вот такой вот необычный выбор. Надеемся ,что вы его поддержите. Благодаря этому (этим) авторам мы с вами знаем, что жизнь в селах кипит. Каждый месяц появляются посты про культурные, спортивные  и другие не менее значимые мероприятия, проходящие в Костромском и Пионерах.

В этом месяце это: «День защиты детей в «Ручейке», «Ура! Каникулы в Костромском», «Доступный спорт», «Троица или Праздник березки в Костромском», «День России», «Митинг «Помните! Через года, через века…» в с. Пионеры»«Первенство села по настольному теннису».

Поздравляем победителя! Сообщите в эту личку, кому перечислить заслуженную 1000 рублей.

 

4 июля, в 14:38 +9
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 4 июля, в 14:49
Поздравляю!
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+7
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 4 июля, в 14:52
Присоединяюсь к поздравлениям!
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+6
Online
Malinka17 Online
Написано 4 июля, в 14:58
Поздравляю !
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+6
VLадимир
Написано 4 июля, в 15:20
Мои поздравления.
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+6
VULKAN
Написано 4 июля, в 16:09
Присоединяюсь к поздравлениям......
Поздравляю!!!
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+3
Балтийская Килька
Написано 4 июля, в 17:29
Поздравляю!!!! Молодцы!
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+4
max7676
Написано 5 июля, в 13:54
Молодцы !!!
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+2
багз-банни
Написано 5 июля, в 14:54
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+2
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