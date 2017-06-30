Народный журналист. Июнь-2017

В этот раз звание «народного журналиста» получает пользователь под ником СДК с.Костромское. Вот такой вот необычный выбор. Надеемся ,что вы его поддержите. Благодаря этому (этим) авторам мы с вами знаем, что жизнь в селах кипит. Каждый месяц появляются посты про культурные, спортивные и другие не менее значимые мероприятия, проходящие в Костромском и Пионерах.

В этом месяце это: «День защиты детей в «Ручейке», «Ура! Каникулы в Костромском», «Доступный спорт», «Троица или Праздник березки в Костромском», «День России», «Митинг «Помните! Через года, через века…» в с. Пионеры», «Первенство села по настольному теннису».

Поздравляем победителя! Сообщите в эту личку, кому перечислить заслуженную 1000 рублей.