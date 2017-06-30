Итоги фотоконкурса «Юбиляры»

Закончился конкурс «Юбиляры», который был посвящен самому главному и любимому празднику в жизни каждого человека, не зависимо от его возраста - дню рождения.

Партнером конкурса является Студия праздничного декора «Воздушный Мир». Здесь вы можете найти оригинальные необычные подарки, предметы декора, благодаря которым любое торжество приобретёт неповторимый праздничный вид. Шары, оформление для фотозон, фейерверки, открытки, приглашения и многое другое, что сделает этот день незабываемым. Напомним, что по правилам, один победитель определился по итогам голосования, двух других, в категории 45+ выбрал партнер конкурса - Студия праздничного декора «Воздушный Мир».

Представляем вам победителей:

наибольшее количество голосов получила фотография «Счастливая бабушка отмечает 80 летний юбилей!» пользователя Елена Томашук

победителем по выбору партнера становится автор фото «Бабуля!» пользователя KORA

еще один победитель, которого выбрал партнер конкурса - фотография «Любимой бабуле - 18!» пользователя Anna_I_Kim.

Победители получают подарки и сертификаты номиналом 2000 рублей от партнера конкурса - Студии праздничного декора «Воздушный Мир» и сувениры от сайта АСТВ.РУ.

Поздравляем всех!!!!

ВНИМАНИЕ!

Вручение подарков состоится в Студии праздничного декора «Воздушный Мир» 30 июня в 18.00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 65 (ТК «Славянский», цокольный этаж).

Просим подтвердить ваше личное присутствие на награждении сообщением в эту личку. Ждём ваши контактные телефоны для оперативной связи.