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Конкурсы АСТВ
Итоги фотоконкурса «Юбиляры»

Итоги фотоконкурса «Юбиляры»

Закончился конкурс «Юбиляры», который был посвящен самому главному и любимому празднику в жизни каждого человека, не зависимо от его возраста - дню рождения.

Партнером конкурса является Студия праздничного декора «Воздушный Мир». Здесь вы можете найти оригинальные необычные подарки, предметы декора, благодаря которым любое торжество приобретёт неповторимый праздничный вид. Шары, оформление для фотозон, фейерверки, открытки, приглашения и многое другое, что сделает этот день незабываемым. Напомним, что по правилам, один победитель определился по итогам голосования, двух других, в категории 45+ выбрал партнер конкурса - Студия праздничного декора «Воздушный Мир».
Представляем вам победителей: 

наибольшее количество голосов получила фотография  «Счастливая бабушка отмечает 80 летний юбилей!» пользователя Елена Томашук

 

победителем  по выбору партнера становится автор фото «Бабуля!» пользователя KORA

 

 

еще один победитель, которого выбрал партнер конкурса - фотография «Любимой бабуле - 18!» пользователя  Anna_I_Kim.

 

Победители получают подарки и сертификаты номиналом 2000 рублей от партнера конкурса - Студии праздничного декора «Воздушный Мир» и сувениры от сайта АСТВ.РУ.

Поздравляем всех!!!!

ВНИМАНИЕ!
Вручение подарков состоится в Студии праздничного декора «Воздушный Мир» 30 июня в 18.00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 65 (ТК «Славянский», цокольный этаж).

Просим подтвердить ваше личное присутствие на награждении сообщением в эту личку. Ждём ваши контактные телефоны для оперативной связи.

 

27 июня, в 15:40 +6
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Комментарии
Кристина
Написано 27 июня, в 16:07
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
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+4
Елена Томашук
Написано 27 июня, в 16:21
Очень благодарны дружной команде пользователей АСТВ, всем друзьям и родственникам за поддержка в таком весёлом конкурсе! Бабушкам огромный респект за отличный дух оптимизма в тяжёлом бою! Дожить всем до такого возраста и оставаться молодыми в душе!
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+8
VULKAN
Написано 27 июня, в 17:14
Поздравляю победителей "Итоги фотоконкурса «Юбиляры»"!!!
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+4
Online
The only way Online
Написано 27 июня, в 18:43
Поздравлю!!! Достойная победа! Достойные фото победителей!
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+1
Ягодка
Написано 27 июня, в 21:21
Поздравляю! Прекрасные победители!!! Здоровья им всем!!!
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+3
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