Лучшие блогеры ASTV.RU в сентябре

Сентябрьский выбор лучших блогеров ASTV.RU оказался мучительнее многих предыдущих ) С открытыми не менее чем 20-ю вкладками мы сидели и размышляли, кому же достанутся сувениры от АСТВ. Выбор было необходимо сделать, и он сделан.

Итак, бронзовым призером сентября 2017 года становится пост-рецензия от zecorp. Он написан в немного позабытом на нашем сайте жанре отзывов о заведениях Сахалинской области. Отчет автора об одном из южно-сахалинских кафе оказался не очень комплиментарным, но на то она и критика, чтобы улучшаться.

Далее следует Хронос со своим «похудальным» повествованием под названием «Пройдемся?». Он рассказывает о своей борьбе с лишним весом – сначала на отдыхе, а потом и дома. Количество комментариев – 41 – явно говорит о том, что тема актуальна для многих )

И, наконец, 1-е место в сентябре достается блогу из рубрики «Открываем Сахалин». Не зря автору (Федор Поволкович) в первом же комментарии сказали: «Ребята, вы бесплатно делаете работу нашего агентства по туризму». Это полный, красочный фотоотчет о походе к Нитуйскому водопаду, а называется он «Рев тишины».

Мы написали вам в личке. Ждем ответа!

А теперь немного эмоций. И почему сувениров каждый месяц только три? Ведь будь их больше, можно было бы отметить столько достойных блогеров ASTV.RU.

«Новый виток в моем деревянном творчестве» от Елены Козиной, создающей свои шедевры и щедро делящейся их фотографиями.

«О человечности» – крик души сОЛнечноЙ, которая с родственниками побывала на кладбище в Углегорском районе и увидела… картину, которая ее поразила.

Богато проиллюстрированное «Интервью с ветераном» 90-летним Петром Кожемякиным, созданное Еленой Панчишеной. И – перекликаясь – фотографии Катерины Раченко с празднества ко дню окончания Второй мировой войны в Южно-Сахалинске, а также рассказ Григория Смекалова об этом дне в Александровске-Сахалинском.

«Краски осени» тоже под авторством Катерины - те виды, мимо которых мы каждый день проходим, торопясь на работу или еще куда-то – а ведь они совсем рядом, для них даже не надо выезжать из города.

Больше 60 фотографий от Дяди_Федора, которому удалось побывать в аэропорту Южно-Сахалинска и вдоволь поснимать самолеты, а также сделать «круг почета» на вертолете над областным центром и его окрестностями. «Мой один день с аэропортом».

Наконец, заметки от нашего почти-новичка – пользователя Монашеский Сахалин, который с теплом и добротой рассказывает о своих буднях – например, в посте «Втридорога».

Уф… Непростая работа – делать такой непростой выбор. Непростая, но очень приятная. Спасибо, что вы с нами!