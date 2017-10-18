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Розыгрыш: два пригласительных билета на презентацию нового альбома группы Louna

Розыгрыш: два пригласительных билета на презентацию нового альбома группы Louna

Вчера я сказал, что розыгрышей не будет. Я соврал.  

Обложка альбома «Дивный новый мир»

Итак, у меня есть два пригласительных билета на презентацию нового альбома «Дивный новый мир» группы Louna. Обещают уникальное, самое яркое шоу в истории группы — звук, свет, декорации. Играют ребята качественный альтернативный метал на русском языке, поэтому заряд энергией обеспечен. 

Вот вам для примера клип на песню «Обычный человек»
 

Концерт состоится 30 октября в 20.00 в конгресс-холле «Столица». 
Билеты можно не только выиграть, но и купить: для всех желающих телефон для справок: 41-78-89.

 

А чтобы забрать у меня билеты, необходимо отгадать музыкальную загадку про кино. Перед вами четыре абсолютно разные кинокартины («Жизнь или кошелек», «Геймер», «Дом ночных призраков», «Идеальный день»), которые что-то связывает. Вопрос: что?

Ответы присылать мне в личку

Итоги подведем завтра утром (26 октября). Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел. В теме не флудить.

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Автор: Valoptor, сегодня, в 13:42 +1
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