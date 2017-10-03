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Конкурсы АСТВ
"Народный журналист" в сентябре 2017 года

"Народный журналист" в сентябре 2017 года

Вот наконец подоспели итоги конкурса «Народный журналист» в Блогах АСТВ за сентябрь 2017 года.

Поздравляем с победой Олега Анатольевича! В течение сентября он неоднократно радовал всех нас своими фотоотчетами с разных мероприятий. Среди них парад оркестров (раз, два), ярмарки в гимназии № 3 Южно-Сахалинска и на площади Победы.

Олег Анатольевич! Выйдите пожалуйста, на связь в личку! 1000 рублей – ваши, договоримся, как их передать.

Принимайте участие в «Народном журналисте», и, помимо всеобщей славы на ASTV.RU, сможете получить не самый большой, но все же весьма приятный приз. :)

сегодня, в 14:21 +3
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:36
От души поздравляю !
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+2
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 14:37
Поздравления победителю.
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:19
Поздравляю с победой в конкурсе! Ура!!! Больше блогов, больше фотографий!
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+1
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