"Народный журналист" в сентябре 2017 года

Вот наконец подоспели итоги конкурса «Народный журналист» в Блогах АСТВ за сентябрь 2017 года.

Поздравляем с победой Олега Анатольевича! В течение сентября он неоднократно радовал всех нас своими фотоотчетами с разных мероприятий. Среди них парад оркестров (раз, два), ярмарки в гимназии № 3 Южно-Сахалинска и на площади Победы.

Олег Анатольевич! Выйдите пожалуйста, на связь в личку! 1000 рублей – ваши, договоримся, как их передать.

Принимайте участие в «Народном журналисте», и, помимо всеобщей славы на ASTV.RU, сможете получить не самый большой, но все же весьма приятный приз. :)