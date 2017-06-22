Хорошая баня должна быть чистой и уютной

Первое, что бросается в глаза, когда сюда попадаешь - чистота. Чистота везде: в номерах, в парилках, в коридорах и на кухне. Сразу понятно – здесь всегда готовы к приходу гостей. Тщательная уборка помещений и смена воды в бассейнах проводится после каждого посещения.

Что предлагает баня «4 сезона» своим посетителям?

Три удобных, больших номера. Во всех есть прихожая со шкафом для одежды, просторная гостиная со столом, стульями и телевизором.

В двух номерах – небольшая комната отдыха с кроватью. Очень удобно для семейных пар или компании, где есть дети. Малыша можно уложить спать и никто ему не будет мешать. Все номера оборудованы неглубокими бассейнами. Взрослые могут в них посидеть, а дети – вдоволь наплюхаться без риска. При желании бассейн можно наполнить холодной или теплой водой.

В каждом номере - русская парная на дровах, два душа с автоматической подачей воды и отдельный, вмонтированный в потолок, из которого льется ледяная вода (замена ведру с водой на улице после парной). К слову говоря, вода в бане «4 сезона» - чистейшая, поступает из скважины.

Все номера оборудованы санузлом.

Средняя вместимость одного номера - 10 человек

Из каждого номера есть дополнительный выход на улицу. Можно «остыть» после парилки на свежем воздухе или пожарить шашлыки.

Гостям здесь предлагаются халаты и полотенца, здесь же можно купить дубовые веники, если нет своих.

На территории есть парковка

В баню «4 сезона» удобно приехать семьей на несколько часов, помыться и отдохнуть от городской суеты. Можно забронировать один или сразу все номера и провести здесь время большой компанией. Для этого созданы все условия.

Адрес: Новоалександровск, переулок Гоголя, 19. Телефоны для бронирования номеров: 8-914-090-85-49, 8 (4242) 51-00-05.