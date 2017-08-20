Чистый взгляд: домашние хлопоты вместе с KÄRCHER*

Компания - лидер во всем, что касается чистки и уборки. Это факт общеизвестный. А вот о том, продукция концерна - это не только оборудование профессионального назначения, но и отличная техника для жизни знает далеко не каждый.

в этом уверены на 100%. Вот уже более 75 лет ее сотрудники проектируют и запускают в массовое производство приборы, которые позволяют минимизировать затраты времени и сил на домашние хлопоты – уборку помещений, мытье полов и кафеля, чистку ковров и прочих нудных, но нужных дел. Фирменные желтые аппараты уже давно стали помощниками для миллионов семей во всем мире. Они незаменимы и в доме, и в гараже, и даже на приусадебном участке. Чистота – это дело техники. В компаниив этом уверены на 100%. Вот уже более 75 лет ее сотрудники проектируют и запускают в массовое производство приборы, которые позволяют минимизировать затраты времени и сил на домашние хлопоты – уборку помещений, мытье полов и кафеля, чистку ковров и прочих нудных, но нужных дел. Фирменные желтые аппараты уже давно стали помощниками для миллионов семей во всем мире. Они незаменимы и в доме, и в гараже, и даже на приусадебном участке.

Дела домашние

легко. В линейке бытовых приборов есть все необходимые, чтобы без особого труда привести в порядок жилище от пола до потолка: пароочистители, электровеники, пылесосы, поломоечные машины и стеклоочистители. Опробуйте их в деле – результаты очень вас порадуют! Навести и поддерживать безупречную чистоту в доме с оборудованиемлегко. В линейке бытовых приборов есть все необходимые, чтобы без особого труда привести в порядок жилище от пола до потолка: пароочистители, электровеники, пылесосы, поломоечные машины и стеклоочистители. Опробуйте их в деле – результаты очень вас порадуют!

Пароочиститель – вот помощник по дому, который необходим каждой хозяйке. Прибор идеально подходит для обработки и дезинфекции любых поверхностей горячим паром - удалит въевшуюся грязь, очистит сантехнику и кафель в ванной, а также очистит любое напольное покрытие. Под его напором не устоит ни жир, ни известковый налет. К тому же пар не содержит минералов, а, следовательно, не оставляет разводов.

Ни для кого не секрет, что пар отлично подходит не только для уборки дома, но и для утюжки вещей. Поэтому для кого-то настоящей находкой станет паровая гладильная система, поскольку сочетает в себе обе функции. Входящий в нее пароочиститель обеспечивает тщательную уборку пола без использования чистящих средств, удаляя до 99,99% микробов. А паровой утюг и гладильная доска в разы сокращают время утюжки – постоянная подача пара под высоким давлением облегчает глажение даже самых плотных тканей.

Не обойтись при уборке и без пылесоса. Если у вас в доме много мебели и ковровых покрытий, то лучше остановить свой выбор на моющих моделях. С их помощью легко вымыть пол, сделать химчистку ковров и мягкой мебели, собрать мусор и даже пролитую воду! А, если в вашем доме поселился аллергик, заострите свое внимание на пылесосе с аквафильтром - он очищает не только пол и мебель, но и воздух в помещении, уничтожая пыль и аллергены на 99,99%, благодаря уникальной 4-кратной системе фильтрации.

Отличным помощником в доме станет и электровеник. Это идеальное решение для быстрой уборки, когда нужно собрать лишь случайно просыпанный сахар, шерсть любимой кошки с дивана или оставленные ребенком крошки на ковре. Главные достоинства прибора – легкость, компактность и маневренность. С его помощью можно добраться до самых труднодоступных мест, например, под мебелью.

предлагает с помощью стеклоочистителя. Разбрызгиваете с помощью пульверизатора на них специальную жидкость и собираете ее в специальный контейнер. Разводов и грязных капель не останется, зато окна и зеркала засияют. А привести в порядок отражающие поверхностипредлагает с помощью стеклоочистителя. Разбрызгиваете с помощью пульверизатора на них специальную жидкость и собираете ее в специальный контейнер. Разводов и грязных капель не останется, зато окна и зеркала засияют.

Лей, не жалей

превратит столь хлопотное прежде дело в удовольствие. Отложите в сторону ведра и лейки – это атрибуты устаревшего способа полива. Техникапревратит столь хлопотное прежде дело в удовольствие.

имеется широкий ассортимент пистолетов и распылителей, что позволяет орошать растения струями разной интенсивности. Поливать себя сами растения, конечно, не смогут, но вмешательство человека в этот процесс будет сведен к минимуму. Зачем, к примеру, надрываться, таская тяжелые ведра по садовому участку, когда для полива можно воспользоваться гибкими, прочными и устойчивыми к перегибам шлангами с различными насадками? Тем более, что в арсеналеимеется широкий ассортимент пистолетов и распылителей, что позволяет орошать растения струями разной интенсивности.

Не хотите искать шланги и подбирать к ним разные насадки? Тогда можно приобрести готовые комплекты для капельного полива KÄRCHER Rain System. Новая система орошения может целенаправленно поливать любые растения и позволяет экономно расходовать водные ресурсы.

А с автосистемой управления поливом, даже находясь вдали от своего приусадебного участка, вы можете не беспокоиться о своих насаждениях - блок управления поливом SensoTimer ST6 автоматически включается при малейшем подсыхании почвы, имеет несколько подходов полива (утром и вечером) и оснащен функцией задержки полива на 1-7 дней.

можно найти большой выбор дождевателей и разбрызгивателей, подходящих для орошения садов любых размеров. Также в ассортиментеможно найти большой выбор дождевателей и разбрызгивателей, подходящих для орошения садов любых размеров.

Химическая реакция

. Приятно войти в чистый уютный дом, вдохнуть запах свежести, пройтись босиком по сверкающему полу… Вот только без использования дезинфицирующих, моющих и чистящих средств добиться безупречной чистоты непросто. И тут на выручку хозяйкам может снова прийти продукция

не использует в составе продукции растворителей, тяжелых металлов и прочих сомнительных ингредиентов. А, кроме того, все чистящие средства оптимально сочетаются с техникой , что гарантирует не только превосходные результаты чистки, но и экономию времени, воды и энергии. Жидкие растворы рассчитаны на выполнение самых разнообразных работ в доме и вокруг него, а также в саду. И гарантируют максимальную эффективность уборки. Продукция хорошо пенится, очищает любые загрязнения, не повреждая целостность покрытий и поверхностей. Растворы подходят для удаления пятен на стекле, металле, бетоне, пластике, ламинате, ковровом покрытии и… этот ряд можно продолжать до бесконечности. Продукция безопасна для окружающей среды в целом и человека в частности – ведьне использует в составе продукции растворителей, тяжелых металлов и прочих сомнительных ингредиентов. А, кроме того, все чистящие средства оптимально сочетаются с техникой, что гарантирует не только превосходные результаты чистки, но и экономию времени, воды и энергии.

Приобрести товары компании на Сахалине можно у официального представителя - компании "КЕРХЕР ЦЕНТР АВТОМАКСИМУМ" по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 417, территория стоянки "АВТОМАКСИМУМ".

*Керхер

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