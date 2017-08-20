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Чистый взгляд: домашние хлопоты вместе с KÄRCHER*

Чистый взгляд: домашние хлопоты вместе с KÄRCHER*

Отличная техника для жизни в обзоре ASTV.RU

Компания  - лидер во всем, что касается чистки и уборки. Это факт общеизвестный. А вот о том, продукция концерна - это не только оборудование профессионального назначения, но и отличная техника для жизни знает далеко не каждый. 
 
 
Чистота – это дело техники. В компании  в этом уверены на 100%. Вот уже более 75 лет ее сотрудники проектируют и запускают в массовое производство приборы, которые позволяют минимизировать затраты времени и сил на домашние хлопоты – уборку помещений, мытье полов и кафеля, чистку ковров и прочих нудных, но нужных дел. Фирменные желтые аппараты уже давно стали помощниками для миллионов семей во всем мире. Они незаменимы и в доме, и в гараже, и даже на приусадебном участке. 
 
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техника KÄRCHER
 
Дела домашние
Навести и поддерживать безупречную чистоту в доме с оборудованием  легко. В линейке бытовых приборов есть все необходимые, чтобы без особого труда привести в порядок жилище от пола до потолка: пароочистители, электровеники, пылесосы, поломоечные машины и стеклоочистители. Опробуйте их в деле – результаты очень вас порадуют!
 
 
Пароочиститель – вот помощник по дому, который необходим каждой хозяйке. Прибор идеально подходит для обработки и дезинфекции любых поверхностей горячим паром - удалит въевшуюся грязь, очистит сантехнику и кафель в ванной, а также очистит любое напольное покрытие. Под его напором не устоит ни жир, ни известковый налет. К тому же пар не содержит минералов, а, следовательно, не оставляет разводов.
 
Ни для кого не секрет, что пар отлично подходит не только для уборки дома, но и для утюжки вещей. Поэтому для кого-то настоящей находкой станет паровая гладильная система, поскольку сочетает в себе обе функции. Входящий в нее пароочиститель обеспечивает тщательную уборку пола без использования чистящих средств, удаляя до 99,99% микробов. А паровой утюг и гладильная доска в разы сокращают время утюжки – постоянная подача пара под высоким давлением облегчает глажение даже самых плотных тканей. 
 
 
Не обойтись при уборке и без пылесоса. Если у вас в доме много мебели и ковровых покрытий, то лучше остановить свой выбор на моющих моделях. С их помощью легко вымыть пол, сделать химчистку ковров и мягкой мебели, собрать мусор и даже пролитую воду! А, если в вашем доме поселился аллергик, заострите свое внимание на пылесосе с аквафильтром - он очищает не только пол и мебель, но и воздух в помещении, уничтожая пыль и аллергены на 99,99%, благодаря уникальной 4-кратной системе фильтрации.
 
 
Отличным помощником в доме станет и электровеник. Это идеальное решение для быстрой уборки, когда нужно собрать лишь случайно просыпанный сахар, шерсть любимой кошки с дивана или оставленные ребенком крошки на ковре. Главные достоинства прибора – легкость, компактность и маневренность.  С его помощью можно добраться до самых труднодоступных мест, например, под мебелью.
А привести в порядок отражающие поверхности  предлагает с помощью стеклоочистителя. Разбрызгиваете с помощью пульверизатора на них специальную жидкость и собираете ее в специальный контейнер. Разводов и грязных капель не останется, зато окна и зеркала засияют.
 
Лей, не жалей
Отложите в сторону ведра и лейки – это атрибуты устаревшего способа полива. Техника  превратит столь хлопотное прежде дело в удовольствие.
 
 
Поливать себя сами растения, конечно, не смогут, но вмешательство человека в этот процесс будет сведен к минимуму. Зачем, к примеру, надрываться, таская тяжелые ведра по садовому участку, когда для полива можно воспользоваться гибкими, прочными и устойчивыми к перегибам шлангами с различными насадками? Тем более, что в арсенале  имеется широкий ассортимент пистолетов и распылителей, что позволяет орошать растения струями разной интенсивности. 
 
 
Не хотите искать шланги и подбирать к ним разные насадки? Тогда можно приобрести готовые комплекты для капельного полива KÄRCHER Rain System. Новая система орошения может целенаправленно поливать любые растения и позволяет экономно расходовать водные ресурсы.
 
 
А с автосистемой управления поливом, даже находясь вдали от своего приусадебного участка, вы можете не беспокоиться о своих насаждениях - блок управления поливом SensoTimer ST6 автоматически включается при малейшем подсыхании почвы, имеет несколько подходов полива (утром и вечером) и оснащен функцией задержки полива на 1-7 дней.
 
 
Также в ассортименте  можно найти большой выбор дождевателей и разбрызгивателей, подходящих для орошения садов любых размеров.
 
Химическая реакция
Приятно войти в чистый уютный дом, вдохнуть запах свежести, пройтись босиком по сверкающему полу… Вот только без использования дезинфицирующих, моющих и чистящих средств добиться безупречной чистоты непросто. И тут на выручку хозяйкам может снова прийти продукция .
 
 
Жидкие растворы рассчитаны на выполнение самых разнообразных работ в доме и вокруг него, а также в саду. И гарантируют максимальную эффективность уборки. Продукция хорошо пенится, очищает любые загрязнения, не повреждая целостность покрытий и поверхностей. Растворы подходят для удаления пятен на  стекле, металле, бетоне, пластике, ламинате, ковровом покрытии и… этот ряд можно продолжать до бесконечности. Продукция безопасна для окружающей среды в целом и человека в частности – ведь  не использует в составе продукции растворителей, тяжелых металлов и прочих сомнительных ингредиентов. А, кроме того, все чистящие средства оптимально сочетаются с техникой , что гарантирует не только превосходные результаты чистки, но и экономию времени, воды и энергии.
 
Приобрести товары компании  на Сахалине можно у официального представителя - компании "КЕРХЕР ЦЕНТР АВТОМАКСИМУМ" по адресу:  г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 417, территория стоянки "АВТОМАКСИМУМ".
 
*Керхер
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Автор: Elena Poletova, 24 августа, в 10:20 +2
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Комментарии
sasch
Написано 24 августа, в 10:30
Чистый и незамутнённый и.... промытый karcher ом взгляд на рекламу
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+2
Elena Poletova
Написано 24 августа, в 10:41
sasch, это точно
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 24 августа, в 11:39
А роботов-пылесосов нет у них, интересно? Раз уж впереди всех в уборке?
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+3
Elena Poletova
Написано 24 августа, в 11:59
НюНик_просто_Анна, у них все есть))
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+2
мука
Написано 24 августа, в 14:30 Отредактированно 24 августа, в 14:31
НюНик_просто_Анна, есть! у них даже штука есть такая, пылесос для перфоратора кажется)) маленький такой, собирает пыль, пока перфоратор дырку делает
очень круто, особенно когда, как мы любим, ремонт в комнате сделать и забыть что-то просверлить))
по крайней мере на сайте есть. надо заехать в магазине посмотреть...
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 24 августа, в 14:47
мука, ну, тут мы своими силами обходимся
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+3
ateriya
Написано 24 августа, в 20:27
А я автомойкой окна мою с уличной стороны. Милое дело. Десять минут и все. Хорошая штука.
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