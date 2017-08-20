«Край света» открыт: участники и гости кинофестиваля прошли по красной дорожке
Фоторепортаж ASTV.RU
25 августа в Южно-Сахалинске начался 7-й международный кинофестиваль «Край света». Он продлится до следующей пятницы, 1 сентября. В первый день участники «Края света» прошли по красной дорожке перед Чехов-центром. Это стало первым массовым мероприятием открывшегося форума. Фотокорреспондент ASTV.RU показывает «красную дорожку» в лицах.
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60 «Край света-2017» открыт
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