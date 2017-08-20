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«Край света» открыт: участники и гости кинофестиваля прошли по красной дорожке

«Край света» открыт: участники и гости кинофестиваля прошли по красной дорожке

Фоторепортаж ASTV.RU

25 августа в Южно-Сахалинске начался 7-й международный кинофестиваль «Край света». Он продлится до следующей пятницы, 1 сентября. В первый день участники «Края света» прошли по красной дорожке перед Чехов-центром. Это стало первым массовым мероприятием открывшегося форума. Фотокорреспондент ASTV.RU показывает «красную дорожку» в лицах.

Галерея
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«Край света-2017» открыт, Фото: 8
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«Край света-2017» открыт, Фото: 10
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«Край света-2017» открыт, Фото: 52
«Край света-2017» открыт, Фото: 53
«Край света-2017» открыт, Фото: 54
«Край света-2017» открыт, Фото: 55
«Край света-2017» открыт, Фото: 56
«Край света-2017» открыт, Фото: 57
«Край света-2017» открыт, Фото: 58
«Край света-2017» открыт, Фото: 59
«Край света-2017» открыт, Фото: 60
«Край света-2017» открыт
Автор: Игорь Новомодный, вчера, в 23:19 +3
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