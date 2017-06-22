город
город
Регистрация
События / Концерты

«В меня кидали бутылками…»: в Южно-Сахалинске выступили молодые рэперы

«В меня кидали бутылками…»: в Южно-Сахалинске выступили молодые рэперы

Проект «Голос улиц» надеется выйти на весь Дальний Восток 

В Южно-Сахалинске прошел очередной рэп-концерт проекта «Голос улиц». Вечеринка собрала больше 50 ценителей хип-хопа. Гостям представили свое творчество Kostya Kost, Hof, Q-Brainz, Mr. Janko, Kotis и другие исполнители. Также на сцене выступил и сам организатор, Виктор Демидов, известный как Vitya Dee. Он ведет проект с момента его зарождения и хочет, чтобы «Голос улиц» покорил весь Дальний Восток.  По его словам, проект эксклюзивен и не имеет аналогов в России: организаторы бесплатно продюсируют и перевозят новоиспеченных артистов на выступления в районы области. Например, за репетиции, аренду помещений, работу с участниками и рекламу молодые исполнители ничего не платят.

– Мы хотим популяризировать творчество молодежи, дать ей верный вектор развития, – рассказал журналисту astv.ru Виктор. – Когда ребята показывают, на что способны, и видят отклик слушателей, им хочется двигаться дальше. Для них это хороший старт будущим творческим свершениям.

Один из исполнителей не афиширует свое имя, скрывается за маской и носит творческий псевдоним Chyo The-Radio. Он не любит публичность и хочет раскрыть слушателям себя в музыке. Раньше исполнитель был непосредственным участником проекта, но потом решил заняться сольным творчеством. На концерте он в качестве специального гостя. Однако в хип-хопе пробовал себя и до «Голоса улиц».

– Впервые познакомился с рэпом во Владивостоке в 13 лет. В то время там как раз развивалось это направление. Когда я проводил свои первые выступления, это было ужасно – в меня кидали бутылками. Но я не сдался, потому что влюбился в хип-хоп, – говорит Chyo The-Radio. По его словам, проект дал ему большой опыт и много новых знакомств.

Гостями концерта была в основном молодежь. Они активно поддерживали исполнителей.

– Здесь хорошая атмосфера. Люди делают музыку и стремятся сделать её лучше с каждым разом. Это похвально, их приятно слушать, – поделился впечатлениями один из гостей, Евгений Пак.

Через месяц проекту исполнится год: первое мероприятие состоялось в июле 2016 года. В кастинге на «Голос улиц» могут принять участие все желающие, уверяют авторы. Следующий концерт пройдет в Аниве уже в эту субботу, 10 июня.

Галерея
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 8
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 9
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 10
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 11
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 12
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 13
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 14
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 15
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 16
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 17
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 18
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 19
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 20
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 21
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 22
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 23
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 24
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 25
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 26
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 27
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 28
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 29
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 30
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 31
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 32
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 33
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 34
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 35
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 36
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 37
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 38
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 39
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 40
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 41
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 42
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 43
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 44
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 45
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 46
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 47
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 48
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 49
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 50
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 51
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 52
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 53
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 54
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 55
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 56
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 57
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 58
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 59
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 60
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 61
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 62
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 63
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 64
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 65
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 66
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 67
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 68
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 69
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 70
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 71
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске, Фото: 72
показать все фотографии
Рэп-вечеринка "Голос улиц" в Южно-Сахалинске
Автор: Игорь Новомодный, 5 июня, в 13:22 +4
Другие статьи по темам
Место
бар ковбой
Прочее
голос улицрэп-вечеринкарэпконцерт
Читайте также
Фестиваль восточного танца
Фестиваль восточного танца
Финал арт-фестиваля "Заяви о себе". Фоторепортаж
Финал арт-фестиваля "Заяви о себе". Фоторепортаж
Денис Майданов исполнил свои лучшие хиты в Южно-Сахалинске
Денис Майданов исполнил свои лучшие хиты в Южно-Сахалинске
Ансамбль "Братчина": Они создают фольклорное настроение Сахалина
Ансамбль "Братчина": Они создают фольклорное настроение Сахалина
Комментарии
РитоЧка
Написано 5 июня, в 15:25
Успехов и процветания
Ответить
+1
rossiy88
Написано 5 июня, в 22:08
Голос улиц))) В голос смеюсь, эти рэперы далеки от улиц так же, как и я далек от рэпа и слава Богу.
Как то решил послушать этих Сахалинских рэперов. Думал найти реально сильные тексты. Но увы, большая часть ваниль и попсятина.
На Сахалине был рэп! И был свой голос который читал о жизни и Сахалине. Это был Андрюха Шаман. Но и как любого творческого человека, сгубил алкоголь.
Ответить
+6
Bokassa
Написано 6 июня, в 16:36
ИМХО рэп, это как татуировка, в интернете тонны красивых хороших годных, в реальности среди тысяч тонн шлака и отбросов 1-2 качественных.
Ответить
+2
Gloom
Написано 6 июня, в 18:18
никогда не понимал такую музыку
Ответить
+2
Amon
Написано 7 июня, в 11:04
Реп это кал.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Бизнес-истории: южно-сахалинское предприятие делает деньги из мусора
Бизнес-истории: южно-сахалинское предприятие делает деньги из мусора
Фоторепортаж: конкурс «Мисс Университет–2017» в СахГУ
Фоторепортаж: конкурс «Мисс Университет–2017» в СахГУ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru