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The Endless Summer

The Endless Summer

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.

В эти выходные мы завершаем это жаркое лето вместе с вами!

Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!

Мы приглашаем Вас на жаркие летние коктейльные ночи!

Специально для Вас – обновлённое меню и фри-дринки!

Не спим, тусим в #DukeClub:

·        Пятница:  DJ Baikov  / DJ Happy – K /  DJ Pasha Zorin /  MC Bulatov

·        Суббота: DJ Beat Like  /DJ Happy – K /  DJ Baikov

·        Sexy - Go-Go - show!

·        #DukeAfterParty – K2 PROJECT:  DJ Gino & DJ Lee

·        HappyHours: 2 коктейля по цене 1

·        Именинникам (в этот день по паспорту)  - VIP-позиция в подарок!

·        Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC  21 +  /DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв  столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/

 

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

25 августа, пятница
22:00
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26 августа, суббота
22:00
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