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Июльские Заплывы
Июльские Заплывы

Музыкальная лаборатория "Трюм" представляет...

Fresh
Fresh

Лето - это не только маленькая жизнь, но и безумный отдых, музыка и свежайшие коктейли! В грядущий уикэнд наслаждаемся всеми этими тремя составляющими на полную катушку!

DJ Alex Milano / Moscow
DJ Alex Milano / Moscow

Клуб DUKE продолжает знакомить Вас с самыми лучшими диджеями и музыкантами нашей страны.

FRUITY MIX
FRUITY MIX

Ночной клуб Duke посвящает эту летнюю пятничную ночь всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!

Скоро
Kan (Black Star)

Kan - артист музыкального лейбла Black Star, певец и диджей.

Вечеринки Южно-Сахалинска

С приближением выходных в Южном оживает ночная жизнь: клубы, кафе и рестораны ждут посетителей, готовых тусоваться до самого утра. «Уйти в отрыв» в нашем городе не так сложно: клубов, каждый из которых предлагает свои варианты вечеринок, довольно много. А чтобы не потеряться в водовороте тусовок и знать все о вечеринках Южно-Сахалинска, мы приготовили для вас самую полную клубную афишу города. Здесь вы найдете варианты развлечений на любой вкус: лучшие вечеринки города уже ждут заядлых тусовщиков!

Лучшие вечеринки города неизменно попадают в объективы фотографов – и вы тоже можете оказаться «под прицелом». Ищите себя в наших фотоотчетах в разделе "Город-Тусовки"!!!

 

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