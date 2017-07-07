Лето - это не только маленькая жизнь, но и безумный отдых, музыка и свежайшие коктейли! В грядущий уикэнд наслаждаемся всеми этими тремя составляющими на полную катушку!

Вечеринки Южно-Сахалинска

С приближением выходных в Южном оживает ночная жизнь: клубы, кафе и рестораны ждут посетителей, готовых тусоваться до самого утра. «Уйти в отрыв» в нашем городе не так сложно: клубов, каждый из которых предлагает свои варианты вечеринок, довольно много. А чтобы не потеряться в водовороте тусовок и знать все о вечеринках Южно-Сахалинска, мы приготовили для вас самую полную клубную афишу города. Здесь вы найдете варианты развлечений на любой вкус: лучшие вечеринки города уже ждут заядлых тусовщиков!

Лучшие вечеринки города неизменно попадают в объективы фотографов – и вы тоже можете оказаться «под прицелом». Ищите себя в наших фотоотчетах в разделе "Город-Тусовки"!!!