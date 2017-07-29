29 Июля, 23:00, Aura2 club presents Kan (Black Star).





Kan - артист музыкального лейбла Black Star, певец и диджей.



Исполнитель имеет свой собственный музыкальный вкус и своё личное представление об организации настоящих вечеринок. Его уникальное исполнение, талант и сумасшедшая энергетика не могли остаться незамеченными. Каждый раз его музыка позволяла собирать полные танцполы, не взирая на возрастной контингент и вкусы любителей музыки.



С 2014 года KAN является резидентом и постоянным участником проекта Тимати "Black Star inc.".

Он постоянно аккомпанирует в клипах своему другу и партнёру по профессиональной площадке, Тимати. Практически в каждой композиции ди-джей исполняет свою качественную музыку и исполняет весьма удачно, так как почти каждый трек становится хитом:



Natan feat. Dj Kan - Часть меня

Dj Kan ft. Cedric Syf - Fall in love

Dj Kan & Миша Марвин feat. Тимати - Ну что за дела?

Миша Марвин & Dj Kan – Стерва

Kan - Танцуй со мной

Kan - Раздета



Не пропустите эксклюзивное выступление Kan на сцене клуба Aura2 .



Face control | Dress code

Вход: 500Р



Reserve: 40 40 17

Instagram: aura2.club