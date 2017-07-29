Kan (Black Star)
29 Июля, 23:00, Aura2 club presents Kan (Black Star).
Kan - артист музыкального лейбла Black Star, певец и диджей.
Исполнитель имеет свой собственный музыкальный вкус и своё личное представление об организации настоящих вечеринок. Его уникальное исполнение, талант и сумасшедшая энергетика не могли остаться незамеченными. Каждый раз его музыка позволяла собирать полные танцполы, не взирая на возрастной контингент и вкусы любителей музыки.
С 2014 года KAN является резидентом и постоянным участником проекта Тимати "Black Star inc.".
Он постоянно аккомпанирует в клипах своему другу и партнёру по профессиональной площадке, Тимати. Практически в каждой композиции ди-джей исполняет свою качественную музыку и исполняет весьма удачно, так как почти каждый трек становится хитом:
Natan feat. Dj Kan - Часть меня
Dj Kan ft. Cedric Syf - Fall in love
Dj Kan & Миша Марвин feat. Тимати - Ну что за дела?
Миша Марвин & Dj Kan – Стерва
Kan - Танцуй со мной
Kan - Раздета
Не пропустите эксклюзивное выступление Kan на сцене клуба Aura2 .
Face control | Dress code
Вход: 500Р
Reserve: 40 40 17
Instagram: aura2.club