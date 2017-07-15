DJ Alex Milano / Moscow

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В самый разгар лета для Вас будет играть DJ Alex Milano!

Alex Milano - московский dj и sound producer, имеющий итальянские корни. Качество и стиль у него в крови, и он заставит каждого окунуться в атмосферу лучших модных тусовок ночной столицы.?

Алекс начал свою карьеру в 2007 году, написав трек с вокалисткой клуба «Dяgilev».

Хобби молодого музыканта стало перерастать в нечто большее: он становится резидентом лучшего, на то время, бара Москвы - «Royal Bar», где собирались знаменитости и «сливки общества».

В 2008 году - резидентом клубного проекта «Famous», в 2009 году присоединяется к лейблу «Luxury Music», а в 2011 - резидентом клубов «Home Sweet Home» («We Are Family») и «London».

С 2012 года Алекс является одним из лучших диджеев России, гостем лучших клубов столицы, сотрудничает со многими артистами, а также активно гастролирует (официальный диджей Олимпиады в Сочи).

В 2013 становится резидентом лейбла «MFC». Успев оставить за своей спиной сотни городов и десяток стран, в 2014 году, он становится совладельцем студии звукозаписи «Myriad».

2016 год считается новой отправной точкой артиста: выход новых треков, выпуск совместных работ с DJ Miller и создание нового музыкального проекта, о котором скоро услышат все.

instagram.com/alexmilano / promodj.com/alexmilano / vk.com/djalexmilano

Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

· DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

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