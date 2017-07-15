DJ Alex Milano / Moscow
Мы продолжаем знакомить Вас с самыми лучшими диджеями и музыкантами нашей страны.
В самый разгар лета для Вас будет играть DJ Alex Milano!
Alex Milano - московский dj и sound producer, имеющий итальянские корни. Качество и стиль у него в крови, и он заставит каждого окунуться в атмосферу лучших модных тусовок ночной столицы.?
Алекс начал свою карьеру в 2007 году, написав трек с вокалисткой клуба «Dяgilev».
Хобби молодого музыканта стало перерастать в нечто большее: он становится резидентом лучшего, на то время, бара Москвы - «Royal Bar», где собирались знаменитости и «сливки общества».
В 2008 году - резидентом клубного проекта «Famous», в 2009 году присоединяется к лейблу «Luxury Music», а в 2011 - резидентом клубов «Home Sweet Home» («We Are Family») и «London».
С 2012 года Алекс является одним из лучших диджеев России, гостем лучших клубов столицы, сотрудничает со многими артистами, а также активно гастролирует (официальный диджей Олимпиады в Сочи).
В 2013 становится резидентом лейбла «MFC». Успев оставить за своей спиной сотни городов и десяток стран, в 2014 году, он становится совладельцем студии звукозаписи «Myriad».
2016 год считается новой отправной точкой артиста: выход новых треков, выпуск совместных работ с DJ Miller и создание нового музыкального проекта, о котором скоро услышат все.
instagram.com/alexmilano / promodj.com/alexmilano / vk.com/djalexmilano
Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:
· DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525