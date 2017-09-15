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Любовь и голуби

Любовь и голуби

Спектакль по пьесе В. Туркина "Любовь и голуби". Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения вы увидите в исполнении трех поколений звезд российского театра и кино, от легендарных актеров, любимых с детства, до новых, ярких восходящих звезд. ( Сериалы "Молодежка" и "Вечный отпуск"). Актеры не только сыграют, но и споют, т.к. история у нас еще и музыкальная.


Действующие лица и исполнители: 

Анна Якунина - Заслуженная артистка Российской Федерации. Актриса театра Ленком. Лауреат премии "Чайка".Наиболее известные роли в кино: "Склифосовский" все сезоны, "Личная жизнь доктора Селивановой", "Приключения солдата Ивана Чонкина", "Двойная жизнь", "Страна чудес" 49 ролей в кино.
Анатолий Журавлев – популярный артист театра и кино. Наиболее известные роли: "Все будет хорошо", "День рождения Буржуя", "Марш турецкого", "Жмурки", "Бандисткий петербург", "Пасечник", "Палач" всего 75 ролей.
Ольга Прокофьева – заслуженная актриса РФ. Актриса театра им. Маяковского. Наиболее известные роли в кино: "Моя прекрасная няня", "Шекспиру и не снилось", "Выхожу тебя искать" и многих другие. Всего сыграна 51 роль в кино.
Ольга Тумайкина – Заслуженная артистка России. Актриса Театр им. Евг.Вахтангова. Наиболее известные роли в кино: "Ментовские войны-2", "Люба, дети и завод…", "Кодекс чести-3", "Очень русский детектив", "Журов", "Выкрутасы", "Ёлки", "Светофор", "Учителя". 63 роли сыграно в кино.
Раиса Рязанова – народная артистка РФ, лауреат Государственной премии, актриса театра О.Табакова. Сыграно 219 ролей в кино из них наиболее известные : "Москва слезам не верит", "Безотцовщина", "По законам военного времени", "Петербургские тайны", "Королева Марго", "Му-Му", "Огнеборцы", "Всегда говори "всегда"-2", "Казус Кукоцкого", "Не родись красивой", "Монтекристо", "МосГаз", "Хорошие руки".
Михаил Жигалов - народный артист РФ. Актер театра современник .Сыграно более 150 ролей в кино из них наиболее известные: "На всю оставшуюся жизнь", "Похищение "Савойи", "Найти и обезвредить", "Приступить к ликвидации", "Афганский излом", "На углу у Патриарших", "Ермак", "Граница. Таёжный роман", "Марш Турецкого", "Бригада", "Охота на асфальте", "Не родись красивой", "Заколдованный участок", "Личная жизнь следователя Савельева", "Молодёжка", "Дом с лилиями".
Иван Дубровский – актер театра и кино. Сыграно 12 кино ролей . Наиболее известные: "Самара", "Задания особой важности", "Операция Тайфун", "Молодёжка", "Дорога домой".
Светлана Первушина – актриса театра на Малой Бронной. Сыграно 8 ролей в кино, такие как : "Свиридовы", "Инспектор Купер-2", "Кино про Алексеева", "Склифосовский" , "Вечный отпуск".
Ирина Котельникова - актриса театра Алексея Рыбникова. Играла в мюзиклах : "Дракула", "Иствикские ведьмы", "12 стульев", "Красавица и чудовище". Роли в кино: "Адъютанты любви", "Аэропорт", "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований -3", "Маргоша", "Каменская-6".

Купить билет:
Касса в Чехов-центре (Коммунистический проспект,35) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15.Телефон: 42-52-62
Касса Чехов-центра в ТЦ "Гермес" (ул.Ленина,217) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15 часов.Телефон: 30-62-42

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

15 сентября, пятница
19:00
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