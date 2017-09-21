Близкие люди

Режиссер: Алексей Кирющенко

В ролях: Заслуженный артист России, актер театра и кино –Добрынин Николай

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино – Артемьева Людмила

Актриса театра и кино – Борисова Анастасия.





Если бы гостиничные номера умели разговаривать, то сколько бы рассказов мы услышали?

Эта история об одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декорациях случаются две абсолютно разные истории. Они - о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с мечтами...Всё случается на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры.

Острые шутки, которые легко разлетаются на цитаты, комедия положений, харизматичные и эксцентричные Людмила Артемьева и Николай Добрынин обязательно сделают ваш вечер ярким и запоминающимся.



Продолжительность: 2 час 10 минут с одним антрактом.



Стоимость билета от 1500 рублей.

Купить билет:

Касса в Чехов-центре (Коммунистический проспект,35) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15.Телефон: 42-52-62

Касса Чехов-центра в ТЦ "Гермес" (ул.Ленина,217) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15 часов.Телефон: 30-62-42