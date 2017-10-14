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Скальный фестиваль

Скальный фестиваль

Клуб "Бумеранг" и Управление по физической культуре и спорту г.Южно-Сахалинска приглашают всех желающих принять участие в скальном фестивале. Он будет проходить 15 октября с 10:30 до 16:00 на Хомутовском скальном массиве.
Хомутовские скалы ждут всех желающих подняться на них с соблюдением всех правил безопасности. Даже если вы ни разу не занимались скалолазанием, есть шанс попробовать.
Участниками могут стать школьные группы, семьи, жители области. Возраст участников — от 6 лет. Возраст зрителей с родителями не ограничен.
В программе 3 трассы: трасса для детей от 6 лет, взрослая трасса от 14 лет и трасса повышенной сложности.
Запись на фестиваль не требуются, все участники фестиваля приезжают самостоятельно.
Где и когда?
Бумеранг, туристско-краеведческий клуб

Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 25а

15 октября, воскресенье
10:30
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