Скальный фестиваль

Клуб "Бумеранг" и Управление по физической культуре и спорту г.Южно-Сахалинска приглашают всех желающих принять участие в скальном фестивале. Он будет проходить 15 октября с 10:30 до 16:00 на Хомутовском скальном массиве.

Хомутовские скалы ждут всех желающих подняться на них с соблюдением всех правил безопасности. Даже если вы ни разу не занимались скалолазанием, есть шанс попробовать.

Участниками могут стать школьные группы, семьи, жители области. Возраст участников — от 6 лет. Возраст зрителей с родителями не ограничен.

В программе 3 трассы: трасса для детей от 6 лет, взрослая трасса от 14 лет и трасса повышенной сложности.

Запись на фестиваль не требуются, все участники фестиваля приезжают самостоятельно.