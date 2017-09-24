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Мотокросс

Мотокросс

24 сентября в Южно-Сахалинске состоится открытый турнир по мотокроссу, посвященный Дню города Южно-Сахалинска. Организаторы соревнований - детско-юношеский спортивно-технический клуб "Алис" при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации областного центра. 

Планируется, что на соревнования приедут около 100 спортсменов со всех районов Сахалина. 

Соревнования начнутся в 11:00 на территории бывшей воинской части (химбат) по улице Украинской (район железнодорожной больницы).

Участникам состязаний от 5 до 65 лет. Победителей выявят в восьми категориях. Лучших определят по количеству очков, набранных в двух заездах. 

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

24 сентября, воскресенье
11:00
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