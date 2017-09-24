24 сентября в Южно-Сахалинске состоится открытый турнир по мотокроссу, посвященный Дню города Южно-Сахалинска. Организаторы соревнований - детско-юношеский спортивно-технический клуб "Алис" при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации областного центра.

Планируется, что на соревнования приедут около 100 спортсменов со всех районов Сахалина.

Соревнования начнутся в 11:00 на территории бывшей воинской части (химбат) по улице Украинской (район железнодорожной больницы).

Участникам состязаний от 5 до 65 лет. Победителей выявят в восьми категориях. Лучших определят по количеству очков, набранных в двух заездах.