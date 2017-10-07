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Кросс памяти

Кросс памяти

Традиционный кросс, посвященный памяти Юрия Шувалова, пройдет в это воскресенье на лыжероллерной трассе спортивной школы зимних видов спорта в Южно-Сахалинске.

В прошлом году на старт вышло рекордное количество участников - 292 спортсмена. А в этом году, возможно, удастся побить это число. Для самых маленьких участников (9 лет и младше) организаторы приготовили короткую 300-метровую дистанцию. На дистанцию 500 метров выдут спортсмены 10-11 лет, километр пробегут более опытные легкоатлеты в возрасте 12-13 лет.

Парад открытия соревнований пройдет в 10:45, старт первой группы участников - в 11:00.

Осенний кросс проводится уже в 14ый раз в память о Юрии Шувалове, который работал помощником губернатора Игоря Фархутдинова и был большим поклонником спорта. Он погиб в августе 2003 года в авиакатастрофе на Камчатке. Среди пассажиров разбившегося Ми-8 был и Игорь Фархутдинов, и ответственные работники областной администрации.

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

8 октября, воскресенье
10:45
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