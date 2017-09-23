В рамках проекта «Тропа Майорская» активисты СРОО по туризму «Адреналин» на опасных участках тропы на гору Майорскую навесили веревочные перила.

Гора Майорская – излюбленное место для местных и приезжих туристов. Однако со временем тропа была вытоптана настолько, что стала травмоопасна для спусков и подъемов. А после дождя тропа становится еще и скользкой. Также на подходе к горе расположены два родника с питьевой водой, но об этом мало кто знает, потому что ключи размыли землю, и площадки возле родников стали похожи на грязевые болота. В связи с этим активисты СРОО по туризму «Адреналин» решили привести тропу в порядок.

На днях в опасных местах натянули веревки, сделали замеры для родников. Следующим этапом станет обустройство родников. Также на площадке перед вершиной будут установлены указатели со светоотражающими стрелками, что поможет сориентироваться запоздалому или потерявшемуся путнику.

В августе на горе Майорской будет проведена экологическая акция по уборке мусора. Туристы призывают всех любителей природы «Уносите, пожалуйста, мусор, берегите нашу природу!»

24 сентября уже по обустроенной тропе будет организовано традиционное восхождение на гору Майорскую, которое проводится в честь Всемирного дня туризма. Все работы согласованы с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, с министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. Проект «Тропа Майорская» реализуется СРОО по туризму «Адреналин» в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи».