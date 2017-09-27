27 сентября 2017 Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» приглашает жителей и гостей острова принять участие в народном празднике «Осенины».

Осенины - это встреча осени на Руси. В календаре славян этот день назывался «осенинами» или «оспожинками» и отмечался как праздник урожая.

С «осенин» основная хозяйственная деятельность переносилась с поля в огород или в дом: начинался сбор овощей. Обычно в Осенины делали большой и красивый стол, за которым собиралась вся семья. Для праздника варили морсы и квасы из ягод и пекли караваи из муки нового урожая. Этими яствами славили Мать-сыру-землю за то, что родила хлеб и другие продукты.

В сентябре Осенины празднуются три раза: 14, 21 и 27 сентября.

14 сентября - день Семена-летопроводца. С Семена начинались засидки, т.е. работа в избах при огне.

21 сентября - праздновали Оспожинки - праздник урожая. Считалось, что с этого дня осень прочно вступает в свои права.

27 сентября - Воздвиженье. Все приметы и обряды этого дня были связаны со словом "двигаться". Воздвиженье осень зиме навстречу двигает, "хлеб с поля на гумно движется", "птица в отлет двинулась", и даже "кафтан с шубой сдвинулся, и шапка надвинулась".

В программе праздника: народные песни, игры, угощения, подарки и многое другое.

Праздник «Осенины» - часть грантового проекта «Когда б весь год веселый праздник длился…». Проект реализуется при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия».

Место проведения: Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли», ул. Курильская, 42.

Всю подробную информацию можно получить по телефону:, 72-36-43, 31-25-25

Адрес: Курильская,42

www.sakhartmuseum.ru