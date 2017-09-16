Клуб любителей акварели!

Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия.

Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику.

Каждую субботу мастер-класс «Пишем с натуры», начало в 13:00



Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00

Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83, режим работы: будние дни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00, понедельник и вторник - выходной