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Клуб любителей акварели

Клуб любителей акварели

Клуб любителей акварели! 
Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия. 
Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику. 
 
Каждую субботу мастер-класс «Пишем с натуры», начало в 13:00 

Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00 
Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83, режим работы: будние дни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00, понедельник и вторник - выходной
 
Где и когда?
Музей медведя

Южно-Сахалинск, ТРК "Сити Молл", 6-й этаж, тел. (4242) 260597

16 сентября, суббота
13:00
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17 сентября, воскресенье
18:00
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23 сентября, суббота
13:00
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24 сентября, воскресенье
18:00
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30 сентября, суббота
13:00
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