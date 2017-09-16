Клуб любителей акварели
Клуб любителей акварели!
Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия.
Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику.
Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия.
Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику.
Каждую субботу мастер-класс «Пишем с натуры», начало в 13:00
Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00
Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83, режим работы: будние дни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00, понедельник и вторник - выходной
Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00
Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83, режим работы: будние дни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00, понедельник и вторник - выходной
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ТРК "Сити Молл", 6-й этаж, тел. (4242) 260597
16 сентября, суббота
13:00
17 сентября, воскресенье
18:00
23 сентября, суббота
13:00
24 сентября, воскресенье
18:00
30 сентября, суббота
13:00
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