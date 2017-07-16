Друзья, с 17 по 31 июля клуб собирает группу для путешествия на п-ов Камчатка. Это незабываемые места, потрясающие виды, которые останутся в вашей памяти навсегда. Осталось несколько свободных мест!



Программа тура:

1. Пеший тур вокруг вулкана Плоский Толбачик

2. Восхождение на вулкан Мутновский

3. Восхождение на вулкан Горелый



Продолжительность тура: 14 дней



Подробнее: http://www.gosakh.ru/ru/ognennaya-kamchatka

Звоните по номеру - +7 (4242) 25-83-65

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