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Камчатка

Камчатка

Друзья, с 17 по 31 июля клуб собирает группу для путешествия на п-ов Камчатка. Это незабываемые места, потрясающие виды, которые останутся в вашей памяти навсегда. Осталось несколько свободных мест!

Программа тура: 
1. Пеший тур вокруг вулкана Плоский Толбачик 
2. Восхождение на вулкан Мутновский 
3. Восхождение на вулкан Горелый 

Продолжительность тура: 14 дней

Подробнее: http://www.gosakh.ru/ru/ognennaya-kamchatka
Звоните по номеру - ? +7 (4242) 25-83-65 
WhatsApp +7 914 755 8365 

Где и когда?
Адреналин, общественная организация

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 239-В, кв 47, тел. 8-914-746-12-68

17 июля, понедельник
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18 июля, вторник
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19 июля, среда
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20 июля, четверг
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21 июля, пятница
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