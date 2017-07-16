Камчатка
Друзья, с 17 по 31 июля клуб собирает группу для путешествия на п-ов Камчатка. Это незабываемые места, потрясающие виды, которые останутся в вашей памяти навсегда. Осталось несколько свободных мест!
Программа тура:
1. Пеший тур вокруг вулкана Плоский Толбачик
2. Восхождение на вулкан Мутновский
3. Восхождение на вулкан Горелый
Продолжительность тура: 14 дней
Подробнее: http://www.gosakh.ru/ru/ognennaya-kamchatka
Звоните по номеру - +7 (4242) 25-83-65
WhatsApp +7 914 755 8365
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 239-В, кв 47, тел. 8-914-746-12-68
17 июля, понедельник
00:00
18 июля, вторник
00:00
19 июля, среда
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20 июля, четверг
00:00
21 июля, пятница
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22 июля, суббота
00:00
23 июля, воскресенье
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24 июля, понедельник
00:00
25 июля, вторник
00:00
26 июля, среда
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27 июля, четверг
00:00
28 июля, пятница
00:00
29 июля, суббота
00:00
30 июля, воскресенье
00:00
31 июля, понедельник
00:00
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