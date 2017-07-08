День семьи, любви и верности в парке

В День семьи, любви и верности Центр молодежных инициатив совместно с городским парком имени Ю.Гагарина проведет семейный фестиваль. Мероприятие состоится 8 июля.



В этом году организаторы подготовили для гостей разнообразную и интересную программу.

Начнется фестиваль в 11.00 с конкурса "Нарисуем дружно сказку" на территории детского городка. Команды родителей и детей поупражняются в арт-искусстве и раскрасят уличные скульптуры. Фигурки заранее доставят в парк, установят и укрепят, так что после разрисовки они смогут долго радовать горожан. На творческую работу будет отведено два часа. Лучшие работы по итогам конкурса будут отмечены подарками.



Продолжится мероприятие в 13.00 развлекательной программой на поляне за теннисными кортами. Южносахалинцы смогут увидеть выступления творческих коллективов города, поучаствовать в игровой программе "Вместе веселее" с участием волонтеров проекта "Доктор Клоун" клуба "Альтаир" ЦМИ, поиграть в настольные игры, проверить свою силу и ловкость на площадке коренных малочисленных народов севера. Будет работать игровая зона настольных игр, игрушек из дерева. Настоящим сюрпризом для маленьких гостей праздника станет научное шоу от профессора Открывашкина.



Гости семейного фестиваля смогут сделать замечательные фотографии на память в фотозоне. Вместе с представителями студии парных социальных танцев "Dance me" научатся танцевать сальсу и кизомбу.



Также будут работать тематические площади: творческие мастерские, фримаркет книг и детских игрушек, твистинг, аквагрим, мехенди, мастер-классы по изготовлению украшений, рисованию, пластилинографии, оригами, плетению кос.



В рамках семейного фестиваля состоится акция "Белый цветок".