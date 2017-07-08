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Белый цветок

Белый цветок

8 июля в Южно-Сахалинске состоится акция добра и милосердия "Белый цветок". Цель мероприятия, организаторами которого выступают Центр молодежных инициатив, объединение молодых учителей и фонд социальной поддержки населения и развития города Южно-Сахалинска "Наш город", сбор средств на лечение нуждающихся детей.

В этот раз организаторы помогут собрать средства на лечение Виталия Ким и Антона Аршанова.

Виталию Ким три года. У мальчика ДЦП, спастический тетрапарез. В октябре 2016 года мальчик проходил курс в реабилитационном центре для детей и подростков "Преодоление", лечился в Китае. Сейчас семья готовится к повторному курсу лечения с 1 сентября 2017 года в Китае.

Антону Аршанову четыре года. У мальчика ДЦП, гимипаретическая форма, правосторонний гемипарец. Врачи рекомендовали ему пройти курс психокоррекционных процедур с участием дельфинов в Анапе (с 26 августа по 12 сентября 2017 года).

В этом году акция "Белый цветок" пройдет одновременно с семейным фестивалем, организованным Центром молодежных инициатив, в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина. С 12 до 15 часов будет организована работа благотворительной ярмарки. Все желающие за добровольное пожертвование смогут приобрести символическую поделку в виде белого цветка, тем самым оказав помощь нуждающимся детям.

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

8 июля, суббота
12:00
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