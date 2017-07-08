Клуб Аэлита "Центра молодежных инициатив" приглашает молодые семьи принять участие в конкурсе "Нарисуем дружно сказку", который состоится 8 июля в рамках проведения Семейного фестиваля, организованным Центром молодежных инициатив, в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина.

Ждем вас в 11.00 на территории детского автогородка.

Команды родителей и детей поупражняются в арт-искусстве и раскрасят замечательные уличные скульптуры, которые предоставлены безвозмездно группой компаний «РОССТРОЙ-БЕТОН», а весь необходимый инвентарь будет предоставлен сетью магазинов «Мастер». Фигурки заранее доставят в парк, установят и укрепят, так что после разрисовки они смогут долго радовать горожан. На творческую работу будет отведено два часа.

После этого на поляне за теннисными кортами в рамках Семейного фестиваля состоится награждение победителей конкурса.

Подать заявку на участие можно по телефону: 89242824925 (Ирина)

Участвуйте!!! Будет интересно!!!