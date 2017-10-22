Рок-опера "Юнона и Авось". Авторская версия Алексея Рыбникова.



"Юнона и Авось" — самая известная рок-опера на российской сцене.





Авторы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Постановку рок-оперы "Юнона и Авось" в авторской версии осуществил Государственный театр под руководством Народного артиста РФ, Лауреата Государственной премии РФ, композитора Алексея Львовича Рыбникова. "Юнона и Авось" – самая известная рок-опера на российской сцене. Ее премьера состоялась в 1981 году на сцене московского театра "Ленком", и с тех пор вот уже более 30 лет спектакль идет с неизменным успехом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил "Юнону и Авось" французской публике, затем последовали триумфальные гастроли по всему миру.



Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, фольклор, жанры массовой "городской" музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора. Главный акцент сделан на музыку и вокал.



Вокальные номера рок-оперы поставлены Жанной Рождественской – первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих знаменитых шлягеров советского кино ("Карнавал", "Чародеи", "Ах, водевиль…"). Великолепные хореографические композиции (постановка Жанны Шмаковой – хореографа мюзиклов "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты", "Иствикские ведьмы", детского конкурса "Евровидение") делают рок-оперу ярким, незабываемым зрелищем, которое уже много лет потрясает зрителей страны и зарубежья.



22 октября 2017/ 19 часов

КЗ "Сити Холл" (ТРК "Сити Молл", 5 этаж)



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