Взрывная блондинка
Шарлиз Терон, София Бутелла, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан, Тиль Швайгер, Дэниэл Бернхард, Джеймс Фолкнер
Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:45
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:45
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:45
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:45
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:45
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:45
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:45
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
15:45
20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:50
17:50
21:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:10
23:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
15:45
20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:50
17:50
21:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:10
23:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
15:45
20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:50
17:50
21:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:50
22:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
15:45
20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:50
15:10
21:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:50
22:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
15:45
20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:50
17:50
21:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:10
23:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
15:45
20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:50
17:50
21:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:10
23:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
15:45
20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:50
17:50
21:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:10
23:00