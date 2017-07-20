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Взрывная блондинка

Взрывная блондинка

Режиссер:
Дэвид Литч
  
Актеры:

Шарлиз Терон, София Бутелла, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард,                                                                    Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди                                                                        Марсан, Тиль Швайгер, Дэниэл                                                                          Бернхард, Джеймс Фолкнер

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.

 

 

Сегодня
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:50 Комсомолец, киноконцертный зал
14:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:50 Комсомолец, киноконцертный зал
20:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:50 Комсомолец, киноконцертный зал
23:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:50 Комсомолец, киноконцертный зал
14:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:50 Комсомолец, киноконцертный зал
20:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:50 Комсомолец, киноконцертный зал
23:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
29 июля, суббота
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:50 Комсомолец, киноконцертный зал
13:50 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:50 Комсомолец, киноконцертный зал
20:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:50 Комсомолец, киноконцертный зал
22:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
30 июля, воскресенье
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:50 Комсомолец, киноконцертный зал
13:50 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:10 Комсомолец, киноконцертный зал
15:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:55 Комсомолец, киноконцертный зал
22:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
31 июля, понедельник
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:50 Комсомолец, киноконцертный зал
14:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:50 Комсомолец, киноконцертный зал
20:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:50 Комсомолец, киноконцертный зал
23:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
1 августа, вторник
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:50 Комсомолец, киноконцертный зал
14:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:50 Комсомолец, киноконцертный зал
20:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:50 Комсомолец, киноконцертный зал
23:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
2 августа, среда
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:50 Комсомолец, киноконцертный зал
14:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:50 Комсомолец, киноконцертный зал
20:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:50 Комсомолец, киноконцертный зал
23:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
15:45
20:35
Комсомолец, киноконцертный зал
12:50
17:50
21:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
14:10
23:00
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
15:45
20:35
Комсомолец, киноконцертный зал
12:50
17:50
21:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
14:10
23:00
29 июля, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
15:45
20:35
Комсомолец, киноконцертный зал
12:50
17:50
21:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
13:50
22:40
30 июля, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
15:45
20:35
Комсомолец, киноконцертный зал
12:50
15:10
21:55
ККЗ "Октябрь", малый зал
13:50
22:40
31 июля, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
15:45
20:35
Комсомолец, киноконцертный зал
12:50
17:50
21:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
14:10
23:00
1 августа, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
15:45
20:35
Комсомолец, киноконцертный зал
12:50
17:50
21:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
14:10
23:00
2 августа, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
15:45
20:35
Комсомолец, киноконцертный зал
12:50
17:50
21:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
14:10
23:00
Расписание на все дни
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