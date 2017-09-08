Статус Брэда

Режиссёр: Майк Уайт

Актёры: Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин, Джемейн Клемент, Люк Уилсон, Майк Уайт, Хавьер Гробет

У Брэда есть все, чтобы быть счастливым. Но, когда он встречает более успешных друзей детства, которые обставили его по всем статьям, он чувствует себя полным лузером.