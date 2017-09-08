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Статус Брэда

Статус Брэда

Режиссёр: Майк Уайт

Актёры: Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин, Джемейн               Клемент, Люк Уилсон, Майк Уайт, Хавьер Гробет

У Брэда есть все, чтобы быть счастливым. Но, когда он встречает более успешных друзей детства, которые обставили его по всем статьям, он чувствует себя полным лузером.

Сегодня
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16:20
18:20
20:20
Завтра
Самый лучший кинотеатр
16:20
18:20
20:20
16 сентября, суббота
Самый лучший кинотеатр
16:20
18:20
20:20
17 сентября, воскресенье
Самый лучший кинотеатр
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18:20
20:20
18 сентября, понедельник
Самый лучший кинотеатр
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18:20
20:20
19 сентября, вторник
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