Немое кино. Живая музыка
Кинофестиваль «Немое кино. Живая музыка» пройдет в октябре-ноябре в Южно-Сахалинске. В рамках фестиваля легендарным немым картинам будет дана вторая жизнь при непосредственном участии сахалинских и московских музыкантов.
Зрители столкнутся не с простым кинопросмотром, на их глазах будет создано принципиально новое аудио-визуальное произведение искусства. Талант гениев кино начала XX века будет подзвучен новыми мелодиями и неожиданными аранжировками от лучших сахалинских музыкантов и легендарной рок-группы «Ва-банкъ», которые выступят на сцене ККЗ «Октябрь» во время просмотра кинолент.
В программе фестиваля пять картин, представляющих немой период кинематографа пяти стран – лидеров кинопроизводства первой половины XX века. И если Чарльза Чаплина или Альфреда Хичкока представлять широкой публике не обязательно, то о других картинах стоит рассказать подробнее.
«Бабы рязанские» – абсолютный лидер проката в СССР 20-ых годов. Имена Ольги Преображенской и Ивана Правова несколько померкли по сравнению с другими титанами той эпохи, но это, скорее, фатальное упущение, шанс исправить которое появится у сахалинцев 8 октября.
Эрнст Любич – ученик одного из столпов немецкого театра начала прошлого века Макса Рейнхардта и изобретатель современной кинокомедии, какой мы ее знаем. В двадцатые годы он уедет в США и продолжит снимать свои шедевры уже там. Тем ценнее его ранний фильм немецкого периода.
«Тюсингура: Правдивая история» – первая экранизация легенды о 47 ронинах. Справедливости ради, в Японии никогда не было немого кино. Фильмы озвучивал, развлекая публику, говорун-бансё. В качестве такого бансё в Южно-Сахалинске выступит сам Александр Ф. Скляр, а его музыканты по новому прочитают музыкальный рисунок старинной самурайской драмы.
Расписание киноконцертов:
- 1 октября, 17:00 – Огни большого города (Чарльз. Чаплин, 1931, США, 0+) – озвучивает квартет Александра Гимро (баян, балалайка, домра, бас-балалайка).
- 8 октября, 17:00 – Бабы рязанские (Ольга Преображенская, Иван Правов, 1927, СССР, 0+) – озвучивает Владимир Киндинов (клавиши).
- 15 октября, 17:00 – Принцесса устриц (Эрнст Любич, 1919, Германия, 12+) – озвучивает Сергей Вербицкий (клавиши).
- 22 октября, 17:00 – Жилец. История Лондонского Тумана (Альфред Хичкок, 1927, Великобритания, 12+) – озвучивает Антон «Скарж» (электронная музыка).
- 3 ноября, 19:00 – Тюсингура: Правдивая история (Сёдзо Макино, 1928, Япония, 12+) – озвучивает группа «Ва-банкъ» (Москва).
|17:00
|Октябрь, киноконцертный зал
|17:00
|Октябрь, киноконцертный зал
|17:00
|Октябрь, киноконцертный зал
|17:00
|Октябрь, киноконцертный зал
|17:00
|Октябрь, киноконцертный зал
|Октябрь, киноконцертный зал
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17:00
|Октябрь, киноконцертный зал
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17:00
|Октябрь, киноконцертный зал
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17:00
|Октябрь, киноконцертный зал
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17:00
|Октябрь, киноконцертный зал
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17:00