Кинофестиваль «Немое кино. Живая музыка» пройдет в октябре-ноябре в Южно-Сахалинске. В рамках фестиваля легендарным немым картинам будет дана вторая жизнь при непосредственном участии сахалинских и московских музыкантов.

Зрители столкнутся не с простым кинопросмотром, на их глазах будет создано принципиально новое аудио-визуальное произведение искусства. Талант гениев кино начала XX века будет подзвучен новыми мелодиями и неожиданными аранжировками от лучших сахалинских музыкантов и легендарной рок-группы «Ва-банкъ», которые выступят на сцене ККЗ «Октябрь» во время просмотра кинолент.

В программе фестиваля пять картин, представляющих немой период кинематографа пяти стран – лидеров кинопроизводства первой половины XX века. И если Чарльза Чаплина или Альфреда Хичкока представлять широкой публике не обязательно, то о других картинах стоит рассказать подробнее.

«Бабы рязанские» – абсолютный лидер проката в СССР 20-ых годов. Имена Ольги Преображенской и Ивана Правова несколько померкли по сравнению с другими титанами той эпохи, но это, скорее, фатальное упущение, шанс исправить которое появится у сахалинцев 8 октября.

Эрнст Любич – ученик одного из столпов немецкого театра начала прошлого века Макса Рейнхардта и изобретатель современной кинокомедии, какой мы ее знаем. В двадцатые годы он уедет в США и продолжит снимать свои шедевры уже там. Тем ценнее его ранний фильм немецкого периода.

«Тюсингура: Правдивая история» – первая экранизация легенды о 47 ронинах. Справедливости ради, в Японии никогда не было немого кино. Фильмы озвучивал, развлекая публику, говорун-бансё. В качестве такого бансё в Южно-Сахалинске выступит сам Александр Ф. Скляр, а его музыканты по новому прочитают музыкальный рисунок старинной самурайской драмы.

Расписание киноконцертов: