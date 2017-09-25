афиша
афиша
Регистрация
Немое кино. Живая музыка

Немое кино. Живая музыка

Кинофестиваль «Немое кино. Живая музыка» пройдет в октябре-ноябре в Южно-Сахалинске. В рамках фестиваля легендарным немым картинам будет дана вторая жизнь при непосредственном участии сахалинских и московских музыкантов.

Зрители столкнутся не с простым кинопросмотром, на их глазах будет создано принципиально новое аудио-визуальное произведение искусства. Талант гениев кино начала XX века будет подзвучен новыми мелодиями и неожиданными аранжировками от лучших сахалинских музыкантов и легендарной рок-группы «Ва-банкъ», которые выступят на сцене ККЗ «Октябрь» во время просмотра кинолент.

В программе фестиваля пять картин, представляющих немой период кинематографа пяти стран – лидеров кинопроизводства первой половины XX века. И если Чарльза Чаплина или Альфреда Хичкока представлять широкой публике не обязательно, то о других картинах стоит рассказать подробнее.

«Бабы рязанские» – абсолютный лидер проката в СССР 20-ых годов. Имена Ольги Преображенской и Ивана Правова несколько померкли по сравнению с другими титанами той эпохи, но это, скорее, фатальное упущение, шанс исправить которое появится у сахалинцев 8 октября.

Эрнст Любич – ученик одного из столпов немецкого театра начала прошлого века Макса Рейнхардта и изобретатель современной кинокомедии, какой мы ее знаем. В двадцатые годы он уедет в США и продолжит снимать свои шедевры уже там. Тем ценнее его ранний фильм немецкого периода.

«Тюсингура: Правдивая история» – первая экранизация легенды о 47 ронинах. Справедливости ради, в Японии никогда не было немого кино. Фильмы озвучивал, развлекая публику, говорун-бансё. В качестве такого бансё в Южно-Сахалинске выступит сам Александр Ф. Скляр, а его музыканты по новому прочитают музыкальный рисунок старинной самурайской драмы.

Расписание киноконцертов:

  • 1 октября, 17:00 – Огни большого города (Чарльз. Чаплин, 1931, США, 0+) – озвучивает квартет Александра Гимро (баян, балалайка, домра, бас-балалайка).
  • 8 октября, 17:00 – Бабы рязанские (Ольга Преображенская, Иван Правов, 1927, СССР, 0+) – озвучивает Владимир Киндинов (клавиши).
  • 15 октября, 17:00 – Принцесса устриц (Эрнст Любич, 1919, Германия, 12+) – озвучивает Сергей Вербицкий (клавиши).
  • 22 октября, 17:00 – Жилец. История Лондонского Тумана (Альфред Хичкок, 1927, Великобритания, 12+) – озвучивает Антон «Скарж» (электронная музыка).
  • 3 ноября, 19:00 – Тюсингура: Правдивая история (Сёдзо Макино, 1928, Япония, 12+) – озвучивает группа «Ва-банкъ» (Москва).

 

+1
Популярное на ASTV
Любовь в городе ангелов
Любовь в городе ангелов
Оно
Оно
Заложники
Заложники
Крым
Крым
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru