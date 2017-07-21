Матрица времени

Актеры:

Зои Дойч, Холстон Сейдж, Логан Миллер, Киан Лоули, Елена Кампурис, Синти У, Медальон Рахими, Эрика Тремблэй, Лив Хьюсон, Диего Бонета

Саманта — крутая девчонка, которой всегда и во всем везло. Но в тот день, в пятницу, 12 февраля, что-то пошло не так, а потом та авария на трассе… Саманта оказалась в заколдованном круге проклятого дня, и теперь она вынуждена проживать ужас той пятницы снова и снова. Чтобы распутать петлю времени, она должна вычислить ошибку и исправить неверный шаг. Но каждый раз что-то не срабатывает…