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Матрица времени

Матрица времени

Режиссер:
Ри Руссо-Янг
  
Актеры:

Зои Дойч, Холстон Сейдж, Логан Миллер, Киан Лоули, Елена                                                                              Кампурис, Синти У, Медальон Рахими,                                                              Эрика Тремблэй, Лив Хьюсон, Диего                                                                Бонета

Саманта — крутая девчонка, которой всегда и во всем везло. Но в тот день, в пятницу, 12 февраля, что-то пошло не так, а потом та авария на трассе… Саманта оказалась в заколдованном круге проклятого дня, и теперь она вынуждена проживать ужас той пятницы снова и снова. Чтобы распутать петлю времени, она должна вычислить ошибку и исправить неверный шаг. Но каждый раз что-то не срабатывает…

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