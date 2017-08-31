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Дозор джунглей

Дозор джунглей

Режиссёр: Дэвид Ало

Актёры: Филипп Бозо, Паскаль Касанова, Эммануэль Кюртиль, Мишель                       Меля, Селин Монсарра, Лоран Морто, Жан-Филипп Пюмартин,                       Барбара Тиссье, Алексис Томассиан

Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр — герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом — коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов…

 

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