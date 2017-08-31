Дозор джунглей
Режиссёр: Дэвид Ало
Актёры: Филипп Бозо, Паскаль Касанова, Эммануэль Кюртиль, Мишель Меля, Селин Монсарра, Лоран Морто, Жан-Филипп Пюмартин, Барбара Тиссье, Алексис Томассиан
Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр — герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом — коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов…
Сегодня
|09:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|09:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
9 сентября, суббота
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
10 сентября, воскресенье
|09:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
11 сентября, понедельник
|09:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
12 сентября, вторник
|09:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
13 сентября, среда
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:25
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:25
9 сентября, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:40
10 сентября, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:25
11 сентября, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:25
12 сентября, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:25
13 сентября, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:25
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