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Бегущий по лезвию 2049

Бегущий по лезвию 2049

Режиссёр: Дени Вильнёв

Актёры: Райан Гослинг, Дэйв Батиста, Робин Райт, Марк Арнольд, Вильма                    Сечи, Ана де Армас, Вуд Харрис, Давид Дастмалчян, Томас                            Лемаркус, Сильвия Хукс

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

 

 

Сегодня
11:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:55 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
11:44 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:55 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
7 октября, суббота
11:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:05 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:25 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:25 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:55 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
8 октября, воскресенье
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
12:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:25 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
9 октября, понедельник
11:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:55 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
21:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
10 октября, вторник
11:45 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:55 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11 октября, среда
11:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:50
3D 19:00
3D 22:15
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 11:50
3D 18:55
3D 22:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:45
3D 20:35
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:50
3D 19:00
3D 22:15
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 11:44
3D 18:50
3D 21:55
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:45
3D 20:35
7 октября, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:10
3D 16:25
3D 21:35
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 13:35
3D 18:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:05
3D 19:55
8 октября, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 12:20
3D 21:30
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 13:35
3D 18:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 16:35
9 октября, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:50
3D 19:00
3D 22:15
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 11:50
3D 18:55
3D 22:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 16:30
3D 21:20
10 октября, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:50
3D 19:00
3D 22:15
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 11:45
3D 18:50
3D 21:55
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:45
3D 20:35
11 октября, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:50
3D 19:00
3D 22:15
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 19:30
3D 22:35
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:45
3D 20:35
Расписание на все дни
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