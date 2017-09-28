Бегущий по лезвию 2049
Режиссёр: Дени Вильнёв
Актёры: Райан Гослинг, Дэйв Батиста, Робин Райт, Марк Арнольд, Вильма Сечи, Ана де Армас, Вуд Харрис, Давид Дастмалчян, Томас Лемаркус, Сильвия Хукс
В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
Сегодня
|11:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:55 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|11:44 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:55 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
7 октября, суббота
|11:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:25 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
8 октября, воскресенье
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:25 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
9 октября, понедельник
|11:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:55 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
10 октября, вторник
|11:45 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:55 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
11 октября, среда
|11:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:50
3D 19:00
3D 22:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:50
3D 18:55
3D 22:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:45
3D 20:35
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:50
3D 19:00
3D 22:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:44
3D 18:50
3D 21:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:45
3D 20:35
7 октября, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:10
3D 16:25
3D 21:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 13:35
3D 18:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:05
3D 19:55
8 октября, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 12:20
3D 21:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 13:35
3D 18:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 16:35
9 октября, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:50
3D 19:00
3D 22:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:50
3D 18:55
3D 22:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 16:30
3D 21:20
10 октября, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:50
3D 19:00
3D 22:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:45
3D 18:50
3D 21:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:45
3D 20:35
11 октября, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:50
3D 19:00
3D 22:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 19:30
3D 22:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:45
3D 20:35
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