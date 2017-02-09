новости
новости
Регистрация
Сахалинцы заняли первое место в соревнованиях по ездовому спорту «Амурская метель-2017»

Сахалинцы заняли первое место в соревнованиях по ездовому спорту «Амурская метель-2017»

Островной регион представляла семья Лукиных – Андрей и Ольга и их собаки сибирские хаски Олса и Рада, и метис Марта

«Амурская метель-2017» «пронеслась» над Хабаровском.  Около 200 собак и 84 каюра из Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области приняли участие в гонках на собачьих упряжках, 3 этапе Кубка России по ездовому спорту.

Соревнования проходили по шести дисциплинам: лыжный спринт среди мужчин, лыжный спринт среди женщин, нарта-спринт 6 собак, нарта-спринт 4 собаки, нарта-спринт 2 собаки и нарта спринт 2 собаки юниор. Мероприятие в этом году проходило по новому формату — гонка-преследование. В первый день по результатам заездов определили очередность спортсменов. Во второй день они стартовали в зависимости от времени отставания до лидера.

Сахалинскую область представляла семья Лукиных – Андрей и Ольга и их собаки сибирские хаски Олса и Рада, и метис Марта.

Андрей Лукин выступал в дисциплине лыжи-спринт с собакой Марта. Верная подруга не подвела и вместе они заняли первое место. Ольга Лукина с Олсай и Радой заняли 9 место в дисциплине нарта-спринт 2 собаки.

 Пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Галерея
«Амурская метель-2017» , Фото: 1
«Амурская метель-2017» , Фото: 2
«Амурская метель-2017» , Фото: 3
«Амурская метель-2017» , Фото: 4
«Амурская метель-2017» , Фото: 5
«Амурская метель-2017» , Фото: 6
«Амурская метель-2017» , Фото: 7
«Амурская метель-2017» , Фото: 8
«Амурская метель-2017» , Фото: 9
«Амурская метель-2017»
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:30 +3
Другие статьи по темам
Место
Хабаровск
Популярное на ASTV
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 10:41
Молодцы! Поздравляем с победой!!!
Ответить
+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 11:01
Ура! Молодцы!!!
Ответить
+4
Online
Avarkom Online
Написано сегодня, в 12:19
Очень круто!
Ответить
+2
багз-банни
Написано сегодня, в 12:35
Класс!
Ответить
+1
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 14:50
Обскакали всех
Ответить
0
Online
katenok1183 Online
Написано сегодня, в 14:53
Молодцы ребятки наши
на втором месте самоед?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Баскетбольный турнир памяти Андрея Корнева пройдет на Сахалине
Баскетбольный турнир памяти Андрея Корнева пройдет на Сахалине
Экспонаты из музея-усадьбы «Ясная Поляна» доставили в Южно-Сахалинск
Экспонаты из музея-усадьбы «Ясная Поляна» доставили в Южно-Сахалинск
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru