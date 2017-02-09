Сахалинцы заняли первое место в соревнованиях по ездовому спорту «Амурская метель-2017»

Островной регион представляла семья Лукиных – Андрей и Ольга и их собаки сибирские хаски Олса и Рада, и метис Марта

«Амурская метель-2017» «пронеслась» над Хабаровском. Около 200 собак и 84 каюра из Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области приняли участие в гонках на собачьих упряжках, 3 этапе Кубка России по ездовому спорту.

Соревнования проходили по шести дисциплинам: лыжный спринт среди мужчин, лыжный спринт среди женщин, нарта-спринт 6 собак, нарта-спринт 4 собаки, нарта-спринт 2 собаки и нарта спринт 2 собаки юниор. Мероприятие в этом году проходило по новому формату — гонка-преследование. В первый день по результатам заездов определили очередность спортсменов. Во второй день они стартовали в зависимости от времени отставания до лидера.

Сахалинскую область представляла семья Лукиных – Андрей и Ольга и их собаки сибирские хаски Олса и Рада, и метис Марта.

Андрей Лукин выступал в дисциплине лыжи-спринт с собакой Марта. Верная подруга не подвела и вместе они заняли первое место. Ольга Лукина с Олсай и Радой заняли 9 место в дисциплине нарта-спринт 2 собаки.

Пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области