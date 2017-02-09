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Экспонаты из музея-усадьбы «Ясная Поляна» доставили в Южно-Сахалинск

Экспонаты из музея-усадьбы «Ясная Поляна» доставили в Южно-Сахалинск

Всего в музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» прибыли 56 предметов

Экспонаты из музея-усадьбы «Ясная Поляна» прибыли в литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Это письменные принадлежности, книги, рисунки, гравюры, картины, фонограф и костюмы начала 1850-х годов, а также лавка, подобная той, на которой любил сидеть автор «Войны и мира». Всего 56 предметов.

Выставочный зал музея книги Чехова будет разделен на блоки, каждый из которых представляет собой кабинет Льва Николаевича. В одном из них можно будет услышать запись голоса Толстого. Будут представлены рукописи его произведений, книги и иллюстрации. Также можно будет послушать фонограф с записью голоса писателя.

Вместе с экспонатами прибыла «любимая скамейка» Толстого. Заметив, что Лев Николаевич охотно бывает в молодом лесу, в 1907 году там поставили скамейку из березовых жердей, получившую название «любимой скамейки» Толстого. 

Выставка «Когда не можешь не писать…» откроется 1 марта. Это совместный проект государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”» и Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Партнером выступила Сахалинская областная универсальная научная библиотека, предоставившая Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах из фонда особо ценных и редких документов, сообщает пресс-служба музея. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:22 +3
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