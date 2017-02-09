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Баскетбольный турнир памяти Андрея Корнева пройдет на Сахалине
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Баскетбольный турнир памяти Андрея Корнева пройдет на Сахалине

Участие в первенстве примут пять команд со всего острова

С 19 по 23 февраля в Южно-Сахалинске будут проходить игры первенства Сахалинской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2001 годов рождения и младше памяти МСМК Андрея Корнева. Парад открытия соревнований состоится 19 февраля в 14:30, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

У девушек в состязаниях принимают участие 5 команд: Южно-Сахалинск-1, Южно-Сахалинск-2, детско-юношеские спортивные школы Охи и Долинска, а также дружина спортшколы Невельска. Игры пройдут по круговой системе.

В юношеском первенстве более представительный состав. Восемь команд разбиты на две подгруппы. В группе «А» за путевки в финальную серию игр поборются: первая команда ДЮСШ игровых видов спорта Южно-Сахалинска, команды спортивных школ Холмска, Макарова и Корсакова. В группе Б за выход в плей-офф поспорят юноши Охи, Долинска и Невельска, а также хозяева соревнований - вторая команда ДЮСШ ИВС Южно-Сахалинска. Игры в подгруппах пройдут по круговой системе, а затем по системе плей-офф. Победители и призеры будут определены 23 февраля.

В прошлом сезоне победителями первенства этого возраста стали команды юношей и девушек из областного центра.

Традиционно игры первенства Сахалинской области пройдут в спортивном зале ДЮСШ игровых видов спорта Южно-Сахалинска по адресу: ул. Пограничная, 49. Начало соревнований в 10:00.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 23 февраля в 17:00.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:57 +1
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