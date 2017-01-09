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"День снега" в Южно-Сахалинске отменен
Его перенесли на следующую неделю
В связи с плохими погодными условиями мероприятие Всероссийский день снега переносится на следующие выходные. Точная дата мероприятия будет известна в течение недели. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Напомним, в областном центре 15 января основные мероприятия должны были пройти на СТК «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках.
В рамках праздника планировалось подведение итогов СпортКвеста.
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Комментарии
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 10:20
День снега отменен в связи со снегом. Россия
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+12
NNS41148
Написано сегодня, в 13:10
Яков Максимов, так амурские сейчас рулят на островах,а у них в Амурской такое количество выпавшего снега уже полный аут.
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0
ignition
Написано сегодня, в 10:55
Символично
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+2
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marrozz Online
Написано сегодня, в 12:27
снега то дофига, что не празднуем?
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+1
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:36
Значит отмечаем День получки богадула!)))
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0
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Совершенно_летняя Online
Написано сегодня, в 12:41
А снег не в курсе, он празднует
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0
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Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:56
Дааа Россия это загадка помещенная внутрь головоломки Я понимаю если бы отменили из-за отсутствия снега
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