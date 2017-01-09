"День снега" в Южно-Сахалинске отменен

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В связи с плохими погодными условиями мероприятие Всероссийский день снега переносится на следующие выходные. Точная дата мероприятия будет известна в течение недели. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Напомним, в областном центре 15 января основные мероприятия должны были пройти на СТК «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках.

В рамках праздника планировалось подведение итогов СпортКвеста.