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"День снега" в Южно-Сахалинске отменен
Justc.pl

"День снега" в Южно-Сахалинске отменен

Его перенесли на следующую неделю

В связи с плохими погодными условиями мероприятие Всероссийский день снега переносится на следующие выходные. Точная дата мероприятия будет известна в течение недели. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Напомним, в областном центре 15 января основные мероприятия должны были пройти на СТК «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках.

В рамках праздника планировалось подведение итогов СпортКвеста.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:13 +4
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Комментарии
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 10:20
День снега отменен в связи со снегом. Россия
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+12
NNS41148
Написано сегодня, в 13:10
Яков Максимов, так амурские сейчас рулят на островах,а у них в Амурской такое количество выпавшего снега уже полный аут.
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0
ignition
Написано сегодня, в 10:55
Символично
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 12:27
снега то дофига, что не празднуем?
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:36
Значит отмечаем День получки богадула!)))
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0
Online
Совершенно_летняя Online
Написано сегодня, в 12:41
А снег не в курсе, он празднует
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0
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:56
Дааа Россия это загадка помещенная внутрь головоломки
Я понимаю если бы отменили из-за отсутствия снега
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+1
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