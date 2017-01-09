Сахалинских следователей поздравляют с праздником

Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года был образован и с 15 января 2011 года начал свою деятельность Следственный комитет Российской Федерации как самостоятельный федеральный государственный орган, осуществляющий в соответствии с законодательством полномочия в сфере уголовного судопроизводства.

Раскрытие преступлений прошлых лет, расследование тяжких и особо тяжких преступлений (в том числе должностных, коррупционных, экономических, а также преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних), защита социально не защищенных слоев населения от преступных посягательств являются наиболее приоритетными направлениями деятельности СК России.

Аппарат следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области поздравляет всех своих сотрудников с этой датой и выражает сердечную признательность и особую благодарность ветеранам следствия, всем тем, кто стоял у истоков создания и становления следствия, за ваш самоотверженный труд и бесценный опыт, который вы передаете новому поколению следователей.