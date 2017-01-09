Автодорога Южно-Сахалинск - Синегорск закрыта для движения транспорта
Причина - неблагоприятные погодные условия
Сегодня, 15 января с раннего утра закрыто движение автотранспорта от Ключей по автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск . Причина - неблагоприятные погодные условия.
Дорога будет открыта после особого распоряжения.
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Комментарии
Хронос
Написано сегодня, в 10:42
Аирапорт тоже не выпускает самалеты.((
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+2
KpeIIkue_opexu
Написано сегодня, в 10:51
Интересно, усиление непогоды будет или уже усё проходит...
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