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Мобильный диагностический комплекс отправился в первый рейс по Невельскому району

Мобильный диагностический комплекс отправился в первый рейс по Невельскому району

В Шебунино приехала группа узких специалистов из центральной районной больницы

В первый рейс по Невельскому району отправился мобильный диагностический комплекс, сегодня его встречали в село Шебунино. Кроме кабинетов для врачей в нём есть своя лаборатория, где можно оперативно сделать анализы.  С новым мобильным центром в населенный пункт приехала группа узких специалистов из центральной районной больницы.

Мобильный комплекс прибыл в село ранним утром. Электроснабжение обеспечили при помощи подключения к сети местной амбулатории, на случай экстренных ситуаций в передвижной поликлинике предусмотрен и свой генератор. В комплектацию входит также удобная лестница для посетителей, внутри комфортные условия помогает создавать  система климат-контроля.

- Мы только в апреле получили этот комплекс. Всё оборудование перед поездкой прошло тестирование, – отметили специалисты.

В одном из кабинетов комплекса можно пройти ультразвуковое обследование, в другом ведет приём гинеколог. В лабораторию тоже выстроилась небольшая очередь – местным жителям делают общий анализ крови, экспресс-методами измеряют уровень холестерина и сахара. В комплексное обследование вошли приемы хирурга, невролога, психиатра, лора, окулиста и терапевта, эти специалисты также приехали в составе выездной бригады. Для удобства посетителей на время приема этих врачей были предоставлены помещения амбулатории.

- В каждое село бригады врачей ЦРБ приезжают не реже одного раза в три месяца.  Это очень важная работа. В Шебунино и других небольших населённых пунктах района узких специалистов нет. Для некоторых людей поездка в районный центр – очень сложная задача, в силу возраста и других причин. А так за один день можно обойти всех специалистов, не покидая села, – подчеркнула заведующая поликлиникой Невельской ЦРБ Екатерина Суразова. 

 - Недавно лежал в областной больнице после инфаркта. Сейчас лечение продолжается амбулаторно. Воспользовался случаем и прошёл осмотр у терапевта.  На основе этого получил дальнейшие рекомендации, – сообщил житель села Шебунино Анатолий Артамонов.

- Мне нужно в мае ехать на операцию, на глазах будут делать. Кроме того ещё необходимы заключения других врачей, анализы надо сдать. Это хорошая возможность сделать это на месте, время позволяет сберечь, –  рассказал Александр Абрамович.

Талоны на приём к узким специалистам можно было взять как заранее, так  и в день приёма. Кроме обращений к врачам с жалобами на здоровье, пациенты также записывались для прохождения диспансеризации. Такие выездные формы работы позволяют проводить медицинские осмотры.

Всего в районах Сахалинской области действуют 11 мобильных диагностических комплексов и 2 стоматологических. В этом году специализированный медицинский автопарк дополнительно усилят передвижными техническими единицами: тремя флюорографами и тремя маммографами, они также будут курсировать по небольшим населённым пунктам.  

Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области

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Мобильный диагностический комплекс отправился в первый рейс по Невельскому району
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:38 +2
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