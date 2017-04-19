Более десятка пар поженились в Южно-Сахалинске на Красную горку

22 апреля в Южно-Сахалинске зарегистрировали свой брак 12 пар, сообщает пресс-служба агентства ЗАГС. В этот день в России отмечали праздник Красная горка, считается, что брак, заключенный в этот день самый удачный.

Именно на это время приходилось самое большое число свадеб, потому что «кто на Красную горку женился, тот век не разводился». По народным поверьям, обручившиеся в этот день молодые не расстанутся никогда. Кроме того, в это время заканчиваются посты и можно позволить себе настоящий свадебный пир.

22 апреля холле дома бракосочетаний Южно-Сахалинска жениха и невесту с песнями и сладким угощением встречал детский музыкально-хореографический коллектив «Искорки» в русских - народных костюмах и кокошниках. Девочки из коллектива провожали пары в зал регистрации и по окончанию церемонии водили хороводы и пели «веснянки». Эти песни согласно народным поверьям, должны привлечь к молодым парам достаток, взаимопонимание и удачу.