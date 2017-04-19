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Более десятка пар поженились в Южно-Сахалинске на Красную горку

Более десятка пар поженились в Южно-Сахалинске на Красную горку

Этот день считается одним из самых счастливых для заключения брака

22 апреля в Южно-Сахалинске зарегистрировали свой брак 12 пар, сообщает пресс-служба агентства ЗАГС. В этот день в России отмечали праздник Красная горка, считается, что брак, заключенный в этот день самый удачный.

Именно на это время приходилось самое большое число свадеб, потому что «кто на Красную горку женился, тот век не разводился».  По народным поверьям, обручившиеся в этот день молодые не расстанутся никогда. Кроме того, в это время заканчиваются посты и можно позволить себе настоящий свадебный пир.

22 апреля холле дома бракосочетаний Южно-Сахалинска жениха и невесту с песнями и сладким угощением встречал детский музыкально-хореографический коллектив «Искорки»  в русских - народных костюмах и кокошниках. Девочки из коллектива провожали пары в зал регистрации и по окончанию церемонии водили хороводы и пели «веснянки». Эти песни согласно народным поверьям, должны  привлечь к молодым парам достаток, взаимопонимание и удачу. 

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Красная горка
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:19 +2
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Комментарии
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Mauzer Online
Написано сегодня, в 17:35
прикольно...кто был в новом загсе?..как там?....я ще нэ видав цэй простір))))надо сходити одружитися,шоб подивитися
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:38
Mauzer, ну так в чем проблема? жинку за руку и вперёд))заодно и подженишься)
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+3
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 17:40
Балтийская Килька,
шукати треба, а мені ніколи
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:41
Mauzer,
тут кликни))сбегутся))
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+4
Еще 1 комментарий
Online
Ягодка Online
Написано сегодня, в 22:17
Я на Красную горку замуж выходила))) пока живём)) 12 лет ужо))
Хоть и женились в мае... 13-го...,в пятницу
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