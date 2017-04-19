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Линии электропередач и подстанций на Сахалине и Курилах изношены на 60%
nashreporter.com

Линии электропередач и подстанций на Сахалине и Курилах изношены на 60%

В текущем году в островном регионе запустят масштабную программу по повышению надежности энергоснабжения

В текущем году в островном регионе запустят масштабную программу по повышению надежности электроснабжения. Этот вопрос губернатор Олег Кожемяко согласовал с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым во время состоявшейся в Москве встречи. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

На Сахалине и Курильских островах значительная часть электросетей находится в ветхом состоянии. Средний износ линий электропередач и подстанций составляет около 60 процентов. Вместе с тем, климат региона отличается частыми и сильными циклонами. Высокая ветровая и снеговая нагрузка приводит к частым авариям на линиях электропередач и отключениям населенных пунктов.

Необходима плановая и глубокая модернизация электросетевого комплекса. Учитывая размер необходимых затрат, Олег Кожемяко предложил включить мероприятия, нацеленные на нормализацию качества и повышение надежности электроснабжения островного региона, в действующую государственную программу Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики».

- В течение 2016 года совместно с «РусГидро», «РАО «ЕЭС Востока» и «Сахалинэнерго» мы провели обследование сетей, определили узкие места, сформировали перечень первоочередных мероприятий, - рассказал губернатор. – Он предусматривает поэтапную модернизацию, реконструкцию электросетевого хозяйства области в период 2017-2026 годов. Документ в феврале текущего года мы направили в министерство энергетики РФ. Большую часть необходимого финансирования планируется изыскать совместно с «РусГидро» и «РАО «ЕЭС Востока», в основном за счет субсидий из областного бюджета и амортизационных отчислений. Естественно, нам требуется поддержка Правительства Российской Федерации в виде включения необходимых региону мероприятий в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Дмитрий Медведев предложение сахалинского губернатора поддержал, и дал соответствующее поручение руководству Министерства энергетики РФ.

Реализация мероприятий по нормализации и повышению надежности электроснабжения на островах начнется уже в этом году. На первом этапе она будет вестись за счет собственных финансовых источников, а также средств «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Еще один вопрос, который поднял Олег Кожемяко, - содействие федеральных властей в переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым после 2012 года. Сейчас в регионе разрабатывается программа, которая предусматривает строительство 470 тысяч квадратных метров жилья. Это вдвое превышает показатели предыдущей аналогичной программы.

- Мы сталкиваемся с проблемами, возникшими из-за переселения граждан из центра города на окраины, где зачастую отсутствует или недостаточно развита транспортная, социальная, коммунальная инфраструктура, - сказал губернатор. – Причиной тому стала нехватка более удобных земельных участков в распоряжении местных властей. При этом в населенных пунктах области есть территории, принадлежащие Росимуществу. Передача их в ведение местных властей позволила бы решить этот непростой вопрос в интересах граждан. Для нас очень важно, чтобы люди переезжали в новое жилье в пределах района, где они проживали и прежде.

В результате беседы руководство федерального агентства по управлению государственным имуществом получило от главы Правительства Российской Федерации необходимое поручение. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:23 0
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 15:42
Вспоминается недалекий 2013 год от 30 мая: Техническое состояние основных производственных фондов характеризуется высоким процентом износа: в среднем он составляет более 50%, в том числе износ линий электропередачи - 54%, тепловых сетей - 61%, силового и прочего оборудования - 70%, подстанций - 75%, машин и оборудования тепловых электростанций - до нескольких парковых ресурсов. У ОАО "Сахалинэнерго": Большинство системообразующих воздушных линий электропередачи с рабочим напряжением 220 кВ (85%), находящихся на балансе ОАО "Сахалинэнерго", отработали более 25 лет, износ трансформаторных подстанций - от 58 до 93%.
И Т,Д, И Т,П,, каждые 4-е ГОДА
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0
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 15:46
Вспоминается недалекий 2008 год: Износ основных фондов электросетевого хозяйства в настоящее время составляет в среднем 40,5 процента, в том числе оборудования подстанций - 63,4 процента.
Через 4-е года будет отчет, что износ составил 80%???
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