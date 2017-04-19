Анивские родители переживают из-за фонтана

фото очевидцев

Они считают, что торчащие из него провода могут ударить детей током

Родители из Анивы переживают, что торчащие из фонтана у районного дома культуры (ул. Калинина, 61) провода могут ударить детей током.

Как сообщили astv.ru в администрации учреждения культуры, родителям не стоит волноваться.

"На зимний период фонтан консервируется. Сейчас он обесточен, убраны насос и подсветка. Перед запуском арт-объекта будут проверены все его системы, только затем конструкцию вновь подсоединят к электричеству. Запустить фонтан мы планируем к 9 мая", - говорят в администрации дома культуры.