новости
новости
Регистрация
Анивские родители переживают из-за фонтана
фото очевидцев

Анивские родители переживают из-за фонтана

Они считают, что торчащие из него провода могут ударить детей током

Родители из Анивы переживают, что торчащие из фонтана у районного дома культуры (ул. Калинина, 61) провода могут ударить детей током. 

Как сообщили astv.ru в администрации учреждения культуры, родителям не стоит волноваться.

"На зимний период фонтан консервируется. Сейчас он обесточен, убраны насос и подсветка. Перед запуском арт-объекта будут проверены все его системы, только затем конструкцию вновь подсоединят к электричеству. Запустить фонтан мы планируем к 9 мая", - говорят в администрации дома культуры.

Галерея
Фонтан у районного дома культуры в Аниве, Фото: 1
Фонтан у районного дома культуры в Аниве, Фото: 2
Фонтан у районного дома культуры в Аниве, Фото: 3
Фонтан у районного дома культуры в Аниве
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:46 +1
Другие статьи по темам
Место
Анива
Популярное на ASTV
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Регулярные кражи дорогого спиртного в алкомаркете в Южно-Сахалинске попали в камеры наблюдения
Регулярные кражи дорогого спиртного в алкомаркете в Южно-Сахалинске попали в камеры наблюдения
Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира
Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Магазины мешают строительству трехметрового тротуара на улице Комсомольской
Магазины мешают строительству трехметрового тротуара на улице Комсомольской
Линии электропередач и подстанций на Сахалине и Курилах изношены на 60%
Линии электропередач и подстанций на Сахалине и Курилах изношены на 60%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru