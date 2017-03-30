За секс с несовершеннолетней сахалинец стал фигурантом 14 уголовных дел

Следственным отделом по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено 14 уголовных дел в отношении 32-летнего местного жителя.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.134 УК РФ – половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и ч. 1 ст. 135 УК РФ – развратные действия.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, с конца ноября 2015 года по август 2016 года подозреваемый совершал развратные действия и половые сношения с несовершеннолетней местной жительницей.

По уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовных дел продолжается.