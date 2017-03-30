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За секс с несовершеннолетней сахалинец стал фигурантом 14 уголовных дел

За секс с несовершеннолетней сахалинец стал фигурантом 14 уголовных дел

Расследование продолжается

Следственным отделом по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено 14 уголовных дел в отношении 32-летнего местного жителя.
 
Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.134 УК РФ – половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и ч. 1  ст. 135 УК РФ – развратные действия.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, с конца ноября 2015 года по август 2016 года подозреваемый совершал развратные действия и половые сношения с несовершеннолетней местной жительницей.

По уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовных дел продолжается.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:54 0
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Комментарии
Mauzer
Написано сегодня, в 14:59
вот это поворот....
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 15:03
Вот это ничего себе
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0
a_tv
Написано сегодня, в 15:24
так ему 32 или 36 лет.....?
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 15:26
14 дел?? в смысле каждый раз отдельно возбуждались?? ил выделили из одного??
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0
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 16:19
Bokassa, ваще по идее это длящееся преступление. Каждый эпизод должны вроде объединить в 1 дело. Раздувается изза палок как обычно походу.
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+1
Online
El_Traho88 Online
Написано сегодня, в 15:26
Да это же Макаров, там с 10 лет все друг с другом спят. В чем проблема то? Такое чувство, что в последнее время какая-то педоистерия прям. Понизить нужно возраст согласия и проблеме конец.
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:53
извините, конечно, но она хотя бы стоила того?
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0
дизельный_дым
Написано сегодня, в 16:00
хоть глазком взглянуть
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