Каныга с ягодами и строганина из наваги помогли блогерам astv.ru получить приглашение в ресторан

Блогеры astv.ru c никами riverra и БосоНожка выиграли конкурс, объявленный сахалинскими рестораторами. В награду они получат пригласительные на торжественное открытие ресторана "Остров Сахалин", в котором будут блюда сахалинской кухни.

Напомним, что ранее рестораторы и региональное агентство по туризму попросили помощи у пользователей astv.ru в составлении примерного меню с блюдами сахалинской кухни. С угощениями, которые могли бы стать брендом острова, пищей для гурманов.

В результате победителями стали предложения блогеров riverra и БосоНожка.

Вариант Riverra – блюда коренных народов севера Сахалина. Например, каныга с ягодами. Это блюдо является национальным десертом эвенков, для его приготовления используют содержимое желудка оленя, которое предварительно варят, а после смешивают с ягодами и кровью оленя. Такой десерт очень богат витаминами.

Хунгэл- бульон для хунгэла варят из тыптуна, сушеного мяса оленя с костями, после того как бульон готов в него тщательно помешивая, добавляют сушеную кровь до получения однородной массы. Строганина из оленины, суп из ламинарии, сладкий студень, Дуктэми-позвоночник от красной или белой жирной рыбы вместе с головой (жабры вынуть) сушат над костром. Потом на плоском камне дробят кости очень мелко, в пыль. При употреблении, в дуктэми можно подмешивать рыбий жир. Тыхэмин - суп с рыбьей икрой, витаминный и полезный

Большое количество икры давят, растирают в деревянном корпите до жидкой однородной массы. В кипящий рыбный бульон добавляют эту массу, тщательно размешивают, кладут измельченное филе рыбы, доводят до кипения. Для этого, супа, идет, икра любой рыбы, кроме налима, щуки, окуня.

БосоНожка написала: «Я думаю, что должны быть национальные блюда коренных народов севера- нивхов. Например, строганина из наваги или оленятина». Еще она предложила включить в меню корейские блюда, блюда из местных морепродуктов и рыбы.

Забрать свои пригласительные победители могут в редакции АСТВ до 27 апреля включительно. Уточнить детали можно по тел. 49-15-95 и 49-15-34.