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Каныга с ягодами и строганина из наваги помогли блогерам astv.ru получить приглашение в ресторан

Каныга с ягодами и строганина из наваги помогли блогерам astv.ru получить приглашение в ресторан

Они выиграли конкурс, объявленный сахалинскими рестораторами

Блогеры astv.ru c никами riverra и БосоНожка выиграли конкурс, объявленный сахалинскими рестораторами. В награду они получат пригласительные на торжественное открытие ресторана "Остров Сахалин", в котором будут блюда сахалинской кухни.

Напомним, что ранее рестораторы и региональное агентство по туризму попросили помощи у пользователей astv.ru в составлении примерного меню с блюдами сахалинской кухни. С угощениями, которые могли бы стать брендом острова, пищей для гурманов.

В результате победителями стали предложения блогеров riverra и БосоНожка.

Вариант Riverra – блюда коренных народов севера Сахалина. Например, каныга с ягодами. Это блюдо является национальным десертом эвенков, для его приготовления используют содержимое желудка оленя, которое предварительно варят, а после смешивают с ягодами и кровью оленя. Такой десерт очень богат витаминами.

Хунгэл- бульон для хунгэла варят из тыптуна, сушеного мяса оленя с костями, после того как бульон готов в него тщательно помешивая, добавляют сушеную кровь до получения однородной массы. Строганина из оленины, суп из ламинарии, сладкий студень, Дуктэми-позвоночник от красной или белой жирной рыбы вместе с головой (жабры вынуть) сушат над костром. Потом на плоском камне дробят кости очень мелко, в пыль. При употреблении, в дуктэми можно подмешивать рыбий жир. Тыхэмин - суп с рыбьей икрой, витаминный и полезный

Большое количество икры давят, растирают в деревянном корпите до жидкой однородной массы. В кипящий рыбный бульон добавляют эту массу, тщательно размешивают, кладут измельченное филе рыбы, доводят до кипения. Для этого, супа, идет, икра любой рыбы, кроме налима, щуки, окуня.

БосоНожка написала: «Я думаю, что должны быть национальные блюда коренных народов севера- нивхов. Например, строганина из наваги или оленятина». Еще она предложила включить в меню корейские блюда, блюда из местных морепродуктов и рыбы.

Забрать свои пригласительные победители могут в редакции АСТВ до 27 апреля включительно. Уточнить детали можно по тел. 49-15-95 и 49-15-34. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:42 +2
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Комментарии
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 12:48
Ух ты, поздравляю победителей
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+1
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 12:50
Я конечно ем всякое, но это прям незнаю. Рискнул бы или нет)))
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+2
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 12:55
riverra , Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а , поздравляю! Ждём вас за призами!
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+2
Online
El_Traho88 Online
Написано сегодня, в 13:28
Ага еще приготовьте сюрстрёминг, лютефиск, хаукарль, копальхен, кивак, обильно залить все это ныок-мам и запить копи-лувак.
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 13:47
Ух ты!!! Здорово!!! Поздравляю победителей!!!!
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+1
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 14:01
Дайте пожрать что ли...)))))))
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