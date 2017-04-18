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Сахалинские школьники примут участие в фестивале молодежных клубов космонавтики

Сахалинские школьники примут участие в фестивале молодежных клубов космонавтики

«Космофест «Восточный» пройдет в Благовещенске

Лучшие школьники областной очно-заочной школы для одаренных детей «Эврика» Никита Иванов (школа № 6 г.Холмска) и Владислав Романов (лицей №2 г.Южно-Сахалинск) примут участие в фестивале молодежных клубов космонавтики «Космофест «Восточный», который пройдет 27-28 апреля на базе Амурского госуниверситета в Благовещенске и космодрома «Восточный».

Как сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области, оучастниками общероссийского образовательного форума станут более 700 школьников и студентов со всей страны.

Сахалинским школьникам представится уникальная возможность пообщаться с профессионалами космической сферы. Среди многочисленных экспертов и спикеров окажутся летчик-космонавт, герой России Олег Скрипочка, летчик-испытатель ракетно-космической корпорации «Энергия» Марк Серов, а также представители госкорпорации «Роскосмос».

Встречи с экспертами станут не единственными событиями Космофеста. Студенты и школьники смогут поучаствовать во множестве познавательных мастер-классов и дискуссий.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:35 0
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